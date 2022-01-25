立法會選舉｜廉署控新界西候選人趙寶琴、王振霖　涉無提交申報書

2020年立法會換屆選舉後，廉政公署今日（25日）落案起訴新界西地方選區兩名屬同一名單的候選人趙寶琴及王振霖，控告他們涉嫌沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定提交選舉申報書。

趙寶琴將於今日（25日）下午在觀塘裁判法院應訊，王振霖將於星期五（28日）在同一法院應訊。



廉政公署公布，今日（27日）落案起訴一名業主。（資料圖片／盧翊銘攝）

被告趙寶琴（47歲），護士，及王振霖（41歲），巴士司機，同被控一項罪名，即沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第38條。

選舉原訂於2020年9月6日舉行。選舉事務處於提名期，即2020年7月18至31日期間，接獲二人就新界西地方選區的提名表格。趙寶琴及王振霖分別為提名名單上第一及第二名候選人。

廉署指，該選舉其後按2020年8月1日生效的《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》而中止。根據該《規例》，《選舉(舞弊及非法行為)條例》適用於有關選舉，而「候選人須確保選舉申報書於自2020年8月1日起計的60日期間屆滿前提交。」候選人向選舉事務處提交選舉申報書的法定限期為2020年9月29日。

控罪指，趙寶琴及王振霖涉嫌於2020年9月29日，作為上述選舉新界西地方選區同一份提名名單上的候選人，沒有按照規定提交選舉申報書。選舉事務處在廉署調查案件期間提供全面協助。