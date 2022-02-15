政務司司長官邸偷抽濕機及雪櫃　總管稱因天氣潮濕　判80小時社服

時任政務司司長張建宗的家務總管，聲稱因天氣潮濕，在司長官邸偷走抽濕機回宿舍自用，卻被保安發現，職員到總管宿舍搜查，發現總管並偷走了雪櫃。總管早前承認兩項偷竊罪，今（15日）在東區裁判法院被判社會服務令80小時。



被告王偉權，41歲。控罪指，他於2020年6月9日，在香港島山頂白加道15號偷竊一部雪櫃，以及於2021年3月5日在同一地方偷竊一部抽濕機，物品均為香港特別行政區政府的財產。辯方今指，索取的報告內容正面。裁判官遂根據報告的建議，判被告社會服務令80小時。

聲稱準備一個月後還抽濕機

案情指，被告於2021年3月5日晚上，進入官邸的儲物室，搬走一部抽濕機。有職員經過時，被告把抽濕機搬到一條石柱後，並假扮使用手機。惟保安目睹過程，上前查問。被告警告對方勿多管閒事，繼續搬走抽濕機，保安翌日通知上司。被告其後承認把抽濕機帶回家，打算一個月後歸還。

因天氣潮濕及雪櫃壞掉而犯案

職員事後搜查被告的宿舍，揭發他另偷取雪櫃。警方介入調查，被告在同年9月9日被捕，警誡下稱天氣潮濕，和宿舍的雪櫃壞掉，遂偷取兩件電器。

案件編號：ESCC2734/2021