女教師涉以鑊剷等襲菲傭　被告指事主患濕疹　不會抓其背因不衞生

中學女教師涉恐嚇及襲擊菲傭，包括用鑊剷打對方至瘀傷案續審，女教師今（15日）在西九龍法院出庭自辯，她否認女事主對她的指控，並指對方生濕疹，不會作抓對方背部的行為，因為並不衞生。她又大數事主的不是，包括指事主在新年期偷利市，弄壞房門鎖令她要花600元維修，又曾用發霉的番茄醬煮麵給其子，更曾大力撞門致其兒子流鼻血等。她指事主離家後，她發現家中少了1000港元及衣物而報警，卻於同一日反遭拘捕。



女被告麥佩珊（ 35 歲，中學教師）被控普通襲擊、意圖損害而施用有害物品、刑事恐嚇，及3項襲擊罪，指她於2020年2月至2021年5月期間，在荃灣韻濤居 B 座某單位，襲擊菲律賓籍女子PALES Eden Gumba，包括襲擊她、施用洗潔精意圖使Eden精神受創，及威脅會使Eden的人身及財產受損害而受驚。

指事主生濕疹抓對方不衞生

麥出庭自辯時，否認曾襲擊及恐嚇事主Eden，又指Eden聲稱受襲的其中數日中，她根本不在家，麥又以多張照片及訊息截圖為證。麥另指Eden在家中常穿著高領和長袖外套，因此她根本無法伸手至其衣服內抓其背部。麥更強調Eden有濕疹問題，稱：「抓佢咁唔衞生，我點會咁做！」麥又指，家中從沒有被指用來襲擊Eden的黑色柄鑊鏟，更斥Eden在新年曾偷去一封放在客廳的利市。

指事主弄壞門鎖要花600元維修

麥續指，Eden與其曾多次發生衝突，導致兩人關係惡化。如Eden於5月23日在弄壞了家中工人房的門鎖，需600港元佢維修，惟Eden在面對質問時堅稱自己沒有錯，她要求Edan道歉時對方更突然衝入廚房，不斷大聲用菲律賓話罵人。麥見其態度惡劣，要求Eden 負責門鎖維修的一半費用但遭拒絕，麥隨即表示會將Eden工作上的失職填寫在僱傭終止合約表格。

指事主用發霉蕃醬煮意粉給其子

數日後，基於Eden用已發霉的蕃茄醬煮意粉給其兒子依用，兩人再產生衝突。麥欲拍下蕃茄醬作證據，但只拍了一張就遭Eden搶走該醬並扔至垃圾桶，麥對此感到十分難以置信，更向Eden明言下個月將辭退對方。

及至Eden出走前一天仍向麥提出多個要求，包括不要將其所犯的錯寫在僱傭終止合約表格，讓她找到新僱主才作解僱等，及要麥多支付一個月薪金作獎金，但遭麥拒絕。麥指Eden隨即在客廳以菲律賓話破口大罵，麥與其大兒子到廚房準備早餐。不久，麥突然聽到廚房門「嘭」一聲，她回頭見兒子滿鼻是血並大哭，Eden則一臉驚恐地站在門口位置。麥見狀立即幫兒子止血，之後已不見Eden的身影。麥認為是因對方大力推力撞門導致其兒子受傷，亦有將相關照片傳送予其丈夫。

往報警反被捕

Eden翌日離家不歸，麥檢查家中財物，發現不見了1000港元及一些衣物。麥遂於同月31日到警署報案，但在錄取口供後旋即被捕，之後警方便到其家中搜證。

案件押後至下月30日續。

案件編號：WKCC2589/2021