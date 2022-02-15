抗疫的士曝光　料周五啟動提供200架車　司機穿保護衣須長開車窗

本港第五波新冠疫情嚴峻，大量初步確診患者滯留社區，特首林鄭月娥今早（15日）公布，要求的士業界設專屬車隊，協助運送求診人士到醫管局指定診所治療。航運及交通界立法會議員易志明透露，預料最快在周五（18日）起啟動「抗疫的士」車隊，初步提供約200部的士，有需要市民或可致電車隊電話或使用流動應用程式。

的士業界正為「抗疫的士」做準備，《香港01》取得抗疫的士圖片，的士車身會貼有藍白色的標示，寫上「抗疫專用 必須預約」。業界亦已為參與「抗疫的士」工作的司機推出抗疫守則，第一階段會先實行14天，司機每星期要做兩次核酸檢測，工作時要穿全套保護衣，亦要全程開車窗，抗疫的士初步計劃會按錶收費。



抗疫的士初步計劃按錶收費 司機於專屬平台接單

的士車行車主協會向參與抗疫的士計劃的司機發信，提及「抗疫的士」實行首階段為期14天。抗疫的士將有專屬平台接單，並只能接載被指派的乘客，其他乘客一律不能接載。抗疫的士司機需要穿着全套藍色防護衣、防護眼罩或面罩、口罩及手套，全程打開車窗。除每日接受快速測試外，每周亦要做兩次核酸測試。

易志明表示，抗疫的士車隊預計最快周五啟動，未來兩天要組織車隊，並要就運作細節，如防疫設備提供、每日交收的士等作準備。他說，初步會有約200架的士參與，料將會擴展至400架。他形容現時的士司機對設立抗疫的士車隊態度分兩派，「要有自願軍」，得悉有部份司機都願意參與，的士車隊應會有紅的和綠的，初步會將按錶收費。

抗疫的士朝8晚6 司機不幸染疫政府會支援

至於市民可以如何召車？易志明指，參與的士均來自車行，多有自己的「call台」甚至流動應用程式，相信可以應用，而服務會配合診所開放時間朝8晚6運作。而車行會為司機提供培訓及提供防疫措施，預料若司機不幸確診，政府會有所措施支援。

業界周日才得悉抗疫的士消息

據業界人士透露，抗疫的士車隊服務也是近日才首次討論，業界於周日（13日）晚上才收到運輸署電話，指希望的士司機接載確診患者。該業內人士坦言，車行也只能「硬住頭皮傾」，昨日再與運輸署及衞生署聯同數個車行開會討論，現時主要由的士車行車主協會及香港的士小巴商總會統籌。

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