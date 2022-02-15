「請各位幫手搵個姐姐出嚟」　無檢測市民收外傭初確診訊息急尋人

第五波疫情繼續肆虐，本港今日的確診個案再度攀升。市民張小姐今日（15日）在 Facebook 發文表示，收到別人初步確診的訊息。她根據訊息上的身份證號碼，並推斷該名初步確診患者為一名外傭。



張小姐回覆《香港01》查詢時稱她沒有做過檢測，應該是檢測人員入錯她的電話號碼，「所以做檢測嗰個人唔會知道自己而家確診。」她已經幾乎把政府部門的電話都打過，惟「打唔通」或沒人接聽，擔心該名初確患者會使疫情進一步爆發。



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料檢測站人員入錯電話 打政府熱線全部無法接通

張小姐在Facebook 發文稱「請各位幫手搵個姐姐出嚟」，她解釋說：「我今日收到個唔係屬於我嘅（檢測初步）陽性報告，即係話呢個人唔知道自己中咗。我打晒可以打嘅電話，全部都無法接通。」她表示，WX字頭為外傭身份證號碼，「如果各位屋企嘅姐姐星期五有做過測試，而佢ID又係 WX555XXX，請快啲通知佢自我隔離或者再做多一次檢測。」

張小姐今日在 Facebook 發文表示，自己收到別人初步確診的訊息。（資料圖片）

張小姐回覆《香港01》查詢時表示，她無做過檢測，「星期五嘅時候收 Registration，嗰陣時都唔當係一回事。」其後再看清楚，「今日收到短訊話初步陽性反應，先發現原來有人入錯咗我個電話，所以做檢測嗰個人唔會知道自己而家確診。」

張小姐表示，自己沒有做過檢測，應該是檢測人員入錯她的電話號碼。（資料圖片）

盼盡快找到染疫外傭阻傳播

她表示，現在都是在Facebook群組尋找該名初確患者，並希望有機會搵到。她亦曾致電政府部門尋求幫助，惟「政府嘅部門啲熱線駁唔到」。她已致電給衆多政府部門，「我可以打嘅電話大都打過」，但都打不通或無人接聽。張小姐現在希望能盡快尋找患者，阻止疫情爆發。

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