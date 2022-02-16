疫情｜社署向安老及殘疾院舍增派快速測試劑　員工須一日一檢

本港疫情嚴峻，社會福利署因應最新的疫情風險評估，昨日（15日）及今日（16日）再次安排將「2019冠狀病毒病抗原快速測試劑」（快速測試劑）派遞至各安老院及殘疾人士院舍，讓院舍員工由今日起把進行快速測試的次數由現時三日一檢增加至一日一檢。



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社署表示，為了減低院舍出現病毒傳播風險，署方已於2月7日為全港安老院及殘疾人士院舍免費提供首批快速測試劑，供員工每三天進行一次檢測。因應最新的疫情風險評估，社署昨日及今日再次安排將快速測試劑派遞至各院舍，讓院舍員工由今日起把進行快速測試的次數由現時三日一檢增加至一日一檢。

院舍經營者／營辦人須提醒員工到院舍上班值勤前，必須自行進行快速測試，測試結果須為陰性方可如常上班。如檢測結果呈陽性，有關員工須暫停上班，並參考衞生署衞生防護中心的指引作適當跟進。員工亦須記錄測試結果，供院舍指定負責人查核。

快速測試不能取代「強制檢測公告」所訂明的檢測

院舍員工的快速測試安排並不能取代食物及衞生局局長按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下發出的「強制檢測公告」所訂明的檢測，相關員工仍須按最新的公告的規定及程序進行2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。

此外，社署昨日及今日亦安排將快速測試劑派遞至兒童住宿照顧服務、長者社區照顧服務及康復社區支援服務的員工，讓他們於上班值勤前進行快速測試。

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