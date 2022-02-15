港鐵︰西九站兩員工初步確診　12宗快測陽性　情況惡化或減班次

本港新冠疫情失控，港鐵公司今（15日）錄得兩宗員工初步確診個案，同為西九龍站工作的站務員，另有12宗快速測試結果呈陽性的個案，涉及港島線、機場快線、東涌線、迪士尼線、荃灣線的車長或列車車長等，而後勤部門如鐵道車輛維修部，亦有職員染疫。

港鐵公司亦公布，確診員工人數有可能繼續增加，一旦情況惡化，或可能短暫調整服務，包括調整列車班次、暫停部份車站客務中心的服務等。



快速檢測陽性員工涉多條列車線路

港鐵公司公布，錄得兩宗員工初步確診個案，二人同為西九龍站工作的站務員。此外，港鐵公司亦錄得12宗快速測試結果呈陽性的個案，當中有4宗涉及車站人員，包括兩名分別在黃大仙站及美孚站工作的站務員、兩名在長沙灣站及荃灣西站工作的車站助理。

至於其餘8宗，其中3宗為港島線列車車長；1宗為負責機場快線、東涌線及迪士尼線的車長；1宗為荃灣線的列車車長；1宗為東鐵線車隊員工；1宗隸屬鐵道車輛維修部。承辦商員工方面，亦有1名設施維修部員工染疫。

2月15日，港鐵公司錄得兩宗員工初步確診個案，二人同為西九龍站工作的站務員。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵公司指，患者現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排。為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者。此外，亦在有關工作地點安排徹底清潔和消毒，並以｢消毒機械人｣為上述地點深層清潔及消毒。

港鐵憂確診人數增加影響人手安排

港鐵公司亦稱，面對嚴峻疫情，一直盡力維持本地客運﹑物業管理等，並嚴格執行各項防疫措施。但因確診員工人數，有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的緊密接觸者人數亦隨之增多，因此將密切注視事態發展。

但港鐵公司指，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部份車站客務中心的服務等。現時港鐵服務維持正常，但假如出現上述迫不得已的情況，將盡快透過適當渠道通知公眾。

（香港01製圖）

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