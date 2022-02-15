機場中消防局2名消防員初步確診　12人快測陽性　45人要在家工作

新冠肺炎第五波疫情蔓延，機場中消防局有兩名消防員確診，另外12人快速檢測陽性，45人被列為「相當可能成為密切接觸者」而被安排在家工作。



自第五波疫情爆發後，消防處共有兩名駐守機場中消防局的消防人員初步確診新冠病毒。其中一名消防人員在2月10日當值期間，接獲衞生防護中心通知初步確診，有關消防人員馬上被安排離開消防局並回家等候衞生防護中心進一步指示。

另一名消防人員於2月12日在家工作期間接獲衞生防護中心通知初步確診，並於2月14日下午被安排入住竹篙灣社區隔離設施。上述兩名消防人員最後一次上班日期為2月10日。

消防處得悉有關情況後，即時與衞生防護中心跟進該兩宗個案，該兩名消防人員於工作期間有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，而相關工作地點及附近位置已於2月11日及13日進行清潔消毒。

另外，由2月10日至15日期間，機場中消防局分別有11名消防人員及1名文職人員，快速檢測陽性。當中7名消防人員及1名文職人員最後一次上班日期為2月10日，2名消防人員最後一次上班日期為2月12日，餘下2名消防人員最後一次上班日期則為2月14日。

直到目前為止，機場消防隊共有45五名消防人員因被消防處評為「相當可能成為密切接觸者」而被安排在家工作。就此，消防處亦已就人手作出相應調配，確保香港國際機場的緊急滅火及救援服務不受影響。處方會繼續嚴格執行各項防疫措施，提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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