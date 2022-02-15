疫情｜消息︰3歲女童不治成最年輕死者　五日內兩名染疫幼童病逝

本港新冠肺炎疫情失控，繼上周五一名4歲猝死男童身亡後初步確診，消息指，另一名染疫的3歲女童，也於今日（15日）被新冠病毒奪去小小生命，成為疫情兩年來最年幼死者，是五日內第二名染疫幼童病逝，而第五波疫情中，約半成患者在4歲或以下。



醫院管理局表示，3歲女童今晚8時37分離世，兒童醫院感到難過，會為家屬提供適切協助。院方她在13日轉送兒童醫院兒童深切治療部治療，情況危殆並持續惡化。



3歲女童在兒童醫院ICU留院四日，還是救不回。（資料圖片／吳鍾坤攝）

醫管局何婉霞：女童情況急轉直下得好快

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨曾表示，日前入住兒童醫院深切治療部ICU的3歲女童情況危殆，正接受治療，更指「女童情況急轉直下得好快。」她在今日下午疫情記者會上表示，該名女童情況仍然危殆。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

翻查資料，該名3歲女童於上周六（12日），到威爾斯親王醫院及仁安醫院急症室求診，之後在威院治療。惟因病情惡化，院方將她轉送兒童醫院深切治療部，直至今晚離世，前後只有4日。

▼2月15日 3至4歲小童首日打科興疫苗▼



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元朗4歲男童上周五猝死 發病僅3日

元朗大棠路南坑村一名4歲男童上周五（11日）凌晨在村屋寓所內嘔吐後暈倒，送往博愛醫院搶救後不治。該男童上周三（9日）已開始發燒，醫護人員在他離世後所採樣的鼻咽分泌物，對新冠病毒呈陽性，病毒量高，成本港疫情首名染疫死亡兒童。

博愛醫院表示，該男童送抵醫院時已沒有呼吸心跳，搶後不治，其後的抽取樣本亦對病毒呈初步陽性，個案已交由死因裁判官跟進。