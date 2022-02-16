飲食業工會推算第五波疫情令100間食肆停業　倡為從業員發放津貼

第五波疫情肆虐，不少食肆因經濟困難停業，有工會估計，第五波疫情導致至少100間酒樓食肆停業或結業，大批工人飯碗不保，故要求停工或放無薪假的餐飲從業員，也可以申請政府在第六輪「防疫抗疫基金」推出的一萬元失業援助，並降低申請門檻，又建議派發為期5個月，每月2000元的津貼，同時放寬食肆營業時間至晚上10時。



飲食業職工總會及立法會議員郭偉強現正向政府提出3項要求，以支援餐飲業工友。（資料圖片）

立法會議員郭偉強指出，餐飲從業員正面臨「手停口停」的情況，由於員工多屬於停薪留職，沒有和公司解約，故不屬於失業人士，因此應未能受惠於政府推出的第六輪「防疫抗疫基金」一萬元的臨時失業補助津貼。餐飲從業員作為前線人員，經常要面對顧客除口罩進餐，染疫的風險不下於政府所提出的高暴露風險的特定群組，但卻不受基金涵蓋。

飲食業職工總會及郭偉強向政府提出三項要求：

1)停工或放無薪假的餐飲業員工也可申請一萬元資助，並要求降低申請門檻，除用強積金記錄申請外，也可用散工卡來申請。

2)派發每月2000元、為期5個月補貼給飲食業工友

3)在推行「疫苗氣泡」下放寬食肆營業時間至晚上10時

飲食業職工總會主席林千國表示，政府可以設立宣誓證明，以證明工友申請資助金的真確性，就不怕工友「呃錢」。他又指，政府防疫措施做得差，第五波疫情令飲食業再度刹停，曾去信特首辦表達訴求，惟政府並不了解他們的現況，完全看不到基層員工的需要。他表示，飲食業界大多是中式酒樓、婚宴場所及宵夜檔，「現在完全開唔到」。他指，政府不開晚市的做法實在不科學，「病菌無理由朝早唔出嚟，夜晚先出嚟」

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