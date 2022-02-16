前區議員葉子祈涉巴士上脫口罩　司機勸阻不果　警查問稱患焦慮症

撰文：朱棨新
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時任西貢區議員葉子祈，涉於去年5月乘搭巴士時脫去口罩，被控違反防疫規例和誤導警務人員等罪。他否認控罪，案件今（16日）在觀塘法院開審。控方案情指，被告因而與乘客口角，司機亦把車停下再勸他戴上口罩，惟被告仍拒絕，最後有人報警。警員到場向警查問時，被告稱患有焦慮症，呼吸困難，因此脫罩。惟他在數天後的區議會一個會議中，則稱是不滿政府防疫政策，才拒戴口罩。

被告葉子祈，26歲，報稱無業。他被票控於2021年5月7日，在將軍澳隧道巴士轉乘站的796C巴士上，無合理辯解下沒有佩戴口罩。此外，他亦被控誤導警務人員、公眾滋擾和故意阻撓巴士司機罪。

脫下口罩後與乘客口角

控方開案陳詞指，被告於案發日近晚上6時登上雙層巴士，他在上層坐下後脫去口罩，一度再戴上，但未有遮蓋鼻孔，又迅即脫去，並把口罩放在T恤胸口的袋。其他乘客和他口角，著他戴上口罩，但被告沒有理會。

司機曾停車並要求被告戴回口罩

巴士司機得知事件，把巴士停在將軍澳隧道巴士轉乘站，並走到上層，要求被告戴上口罩，被告拒絕，遂報警。期間，被告一度到下層，和其他乘客理論。

警到場查問稱患焦慮症

警員晚上6時40分到達，當時被告已戴回口罩。他向警員解釋因患有焦慮症，呼吸困難，因此在巴士上脫去口罩。警員聽其解釋後未有發出告票。

被告同月11月區議會的一個會議中，解釋拒戴口罩，是因不能政府防疫政策。

案件編號:KTCC1368、KTS 9461/2021

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