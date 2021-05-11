撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-11 19:24

西貢區議會地區設施管理委員會今日（11日）召開會議，因前新民主同盟區議員黎銘澤宣布辭任，主席位置縣空需要重選，副主席葉子祈在無競爭下自動當選。惟他日前搭巴士時除口罩行為，引起各方人士關注。會上葉子祈主動就日前行為道歉，但仍然遭不分黨派的在席區議員抨擊，更有區議員要求他在去年9月區議會大會上未有戴口罩一事道歉，並表明反對葉子祈擔任主席。有鄉事派區議員在他當選後，隨即離場抗議，並稱會辭任委員職務。

重選主席由區議會副主席周賢明主持，當中只有葉子祈獲得提名。王水生質問在葉子祈當選後會否歧視鄉事派，如不准鄉事派提出的工程建議。葉子祈回答時指，他對鄉事派並沒有偏見，但回覆不獲王水生接受，葉子祈自動當選主席一職後，王水生便即時辭任委員職務及離場以示不滿。

葉子祈遂主動交代在巴士除口罩行為，並向公眾道歉。他解釋，除口罩行為是因為不滿政府的防疫政策使市民受苦，事後亦有反省，認為自己表現不成熟，稱日後行為會更檢點。對於葉子祈不戴口罩事件，民主派區議員陳耀初重提去年9月區議會大會時，與陸平才要求葉子祈戴回口罩，但當時反被葉子祈嘲諷，指「老人家好易因為疫情就死」，要求葉子祈向他們及全港長者道歉。葉子祈未有回應二人要求。

西貢區議員葉子祈去年出席區議會會議時，被批評沒有全程佩戴口罩。 （資料圖片）

建制派社區發展主任、要求葉子祈公開道歉大聯盟召集人黃煒龍亦在區議會開會前到西貢民政事務署抗議，促請西貢區議會及西貢民政事務署跟進葉子祈涉嫌多次違反預防及控制疾病條例，並批評葉子祈作為一個區議員，知法犯法，還高調公開完全沒有侮意地沒帶口罩，對於公眾衞生有非常大的損害。

建制派社區發展主任、要求葉子祈公開道歉大聯盟召集人黃煒龍亦在區議會開會前到西貢民政事務署抗議，促請西貢區議會及西貢民政事務署跟進區議員葉子祈涉嫌多次違反預防及控制疾病條例。（黃煒龍提供圖片）

警方：已向法庭申請傳票票控葉子祈

警方在facebook指出，他們留意到網上流傳一段影片，片中西貢區區議員葉子祈於一輛公共巴士上沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。事件發生於5月7日，其間葉議員在巴士車箱內因佩戴口罩問題與人口角，有市民勸喻他佩戴口罩，亦有人向其提供口罩，但他堅決拒絕佩戴。

警方表示，高度重視有公職人員公然藐視法律、罔顧公德。經調查後，警方已於今日（11日）向法庭申請傳票票控葉議員。警方重申，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩。任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元）。

警方又指，對於有公職人員公然無視法紀且罔顧公共衞生的行為表示震驚，嚴厲譴責有關人士用歪理掩飾其自私劣行，並會繼續積極調查事件是否涉及其他罪行，不排除會採取進一步法律行動。