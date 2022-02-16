指定診所｜黃大仙門診10分鐘可入　有應診者棄點對點　乘坐巴士走

醫管局7間指定診所今日（16日）投入服務，為社區中等待入院、徵狀輕微的確診及初步確診者提供治療，患者須預先經電話預約，才能到診所就診。

《香港01》記者今午到訪鄰近新蒲崗的柏立基普通科門診診所，發現到診人不多，大多戴一個普通外科口罩，視察期間見到有人離開診所後乘坐巴士，而預約人士除可從太子道東的入口進出診所，亦可乘坐的士或私家車在育群街入口直駛診所。



柏立基普通科門診指定診所下午人流不算多

柏立基普通科門診診所門外露天位置設置了排隊區，下午約有5、6名已預約人士排隊等候就診。等候時間不算長，約5至10分鐘，排隊頭人士已獲安排進入診所。至下午2時45分，門外更是無人排隊。

穿防護衣人員解答問題 家人只可在診所外等候

有部分預約人士有家人陪伴到診，當預約人士等候進入診所期間，家人只可在診所門外等候。而診所門外亦有數名身穿防護衣、頭套、手套及眼罩的工作人員，除安排已預約人士進入診所，並為他們解答問題。

的士或私家車可直入診所範圍 醫管局籲點對點往返

前往柏立基普通科門診診所的預約人士，除可從太子道東的入口進出診所，亦可乘坐的士或私家車在育群街入口直駛診所，而據醫管局今早建議，到診人士應以點對點形式前往診所及回家，惟記者目擊到有人從近太子道東的出口離開診所後，在鄰近的巴士站乘坐巴士離開。