指定診所首日接700預約　有病徵初陽優先　醫管局籲無病徵打熱線

醫管局7間指定診所今日（16日）投入服務，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生在疫情記者會中提到，現階段指定診所專為有已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115，會有職員解答病人有關醫療及感染控制問題。



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每日1000個名額 將按使用量調整

間醫管局7間指定診所今日（16日）投入服務，每日有1000個名額讓初步確診患者求醫。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生於疫情記者會提到，指定診所首日運作便收到700宗預約，未來會再按照使用量作出調整。

指定診所為現病徵初確診者而設 何婉霞：等佢可以睇醫生

對於指定診所運作，不少市民有很疑問，何婉霞解釋指，針對初步確診患者現有兩個服務，一是指定診所，二是為初步確診者設立的電話熱線1836115。何續指指定診所現時專為收到短訊被確認為初步確診，出現病徵但未安排到入院的病人優先：「係俾有病徵，等佢可以睇醫生」，以幫助有病徵的病人紓緩病徵。

熱線1836115可提供醫療意見及解答感染控制問題

另外部份人雖然確診，但並無出現病徵，或只出現輕微病徵，家中有藥物而不想特意外出求診，則可致電電話熱線1836115，可提供醫療意見、或解答關於感染控制的問題。該熱線服務時間為每日上午8時至晚上10時。

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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何婉霞沒回應有病人非點對點往返診所會否構成傳播風險

至於醫管局今早建議，到診人士應以點對點形式前往診所及回家，但有今日有病人到指定診所求診後，乘搭公共交通工具離開。《香港01》於記者會上詢問相關情況會否構成傳播風險以及當局會如何阻止相關情況發生，但何未有回應。