港府擬強制全民檢測　議員表示歡迎：盡快找出隱形患者

《香港01》獲得可靠消息，特區政府正與內地商討，爭取在3月初替全港750萬市民分三次進行強制全民檢測，按身份證劃分檢測日期，計劃七日內完成一次，連續檢測三周，務求徹底找出所有患者，對立即送往隔離處所。



立法會議員對此表示歡迎。民建聯陳恒鑌表示，在大灣區城市支援下，可大幅加強檢測能力，如能大量興建方艙醫院，則可以將檢測出來的患者全數隔離，阻截傳播。



陳恒鑌倡開更多方艙醫院 接收檢測陽性市民

陳恒鑌表示，這是一則好消息，因本港疫情嚴峻，市民都希望政府可以盡快提出新措施以阻止疫情。對於消息指可將樣本運到深圳協助檢測，陳恒鑌認為本港就算有火眼實驗室，每日檢測量仍然有限，而在大灣區城市支援之下，可明顯加快檢測進度，盡快找出隱形患者。

陳恒鑌認為，在全民檢測之外，亦應該盡快設立更多方艙醫院，以接收全民檢測陽性的市民。他表示，兩種做法一齊推出，可以盡快阻截傳播鏈，避免病毒繼續在社區擴散。

社區有三種變種病毒 陳恒鑌憂產生新變種

此外，陳恒鑌指目前有三種變種病毒在本港流傳，包括Delta、Omicron以及Omicron BA.2。陳恒鑌擔心如果三種變種在社區相遇，會引發新一波病毒變種，因此認為全民檢測和足夠隔離設施對阻止情況惡化十分重要。

田北辰指大量內地檢測人員來港，可有效縮短市民排隊時間，減低排隊時的感染風險。（資料圖片）

田北辰：大量內地採樣人員可縮短排隊時間

實政圓桌田北辰表示，當前關鍵在於有足夠隔離設施及採樣人員，一旦檢測到確診患者可即時隔離，相信成事機會高。他評估內地會派人來港協助採樣，此舉可盡量縮短市民排隊採樣的時間，減少排隊時的傳播風險。

田北辰相信在國家主席習近平發出重要指示之後，廣東省政府會全力協助香港抗疫，又指大量內地採樣人員即日來回，在內地地方政府角度是增加了病毒傳入的風險，但既然習近平發出了指示，相信會採取措施解決難題。