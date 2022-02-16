01獨家｜港府擬兩周覓2萬間酒店公屋房間作隔離　紀律部隊負責

第5波疫情失控之際，留在家居的確診病人由每數千人，升至今日（16日）已超過一萬病人留在社區。據《香港01》記者獲悉，政府經已找到約2萬間新房間隔離病人，爭取本月底完成安排，而首批數千酒店房間料可於本周至下周接受病人入住。此外，保安局局長鄧炳強臨時急召多位紀律部隊退休要員，重出坐鎮，就是要協助推行新隔離安排，而非展開大規模封區之「預兆」。



▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



特首林鄭月娥今日與地產建設會開會，商討將部分酒店轉成隔離病人房間。據了解，下周將有近十間酒店、共數千房間可安置病人，最終目標達到一萬間房間，酒店提供膳食予病人，政府將補貼每間房每日1,000至1,600元。

▼2月15日 政府公布將荔景邨恒景樓改作社區隔離設施▼



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林鄭月娥昨日公布，已落成的荔景邨恒景樓、以及粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓將改作社區隔離設施，可再提供3,100間房間，以容納病人。政府將找外判商負責膳食供應，再由紀律部隊管理。至於伙食安排，入住酒店隔離中心的市民，由酒店本身負責。入住公屋隔離單位，則由外判餐飲商負責，紀律部隊安排運送。

據了解，連同其他酒店及更多的未入伙公屋，料至本月底可一共提供2萬間隔離病人房間。

2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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不排除最後關頭動用灣仔會展

據悉，撇除公屋單位及酒店房間之外，港府並未放棄考慮使用灣仔會展中心作為暫時隔離中心，然而由於政府高層關注，會展中心既要作為3月份特首選舉的投票地點，同時作為香港經濟未來復蘇的重要指標性場地，倘若現階段經已覓得的隔離單位及房間仍不足夠，將來不排除在最後關頭才動用灣仔會展中心。

▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地放滿病人▼



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多名退休紀律部隊首長獲邀重返政府協助

政府公布，林鄭月娥已指派保安局局長鄧炳強督導社區隔離設施酒店的運作，相關政府部門將會支援，另已招募約1, 000名退休紀律部隊人員參與其中。據悉，保安局局長鄧炳強已力邀多名退休紀律部隊首長重返政府協助，包括消防處前處長李建日等。

至於運送病人，則會動用周五（18日）投入服務的300輛「抗疫的士」，務求盡快將病人送往隔離處所。