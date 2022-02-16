300抗疫的士周五起免費接送患者到指定診所　須網上或電話預約

本港第五波新冠疫情嚴峻，大量初步確診患者滯留社區，300輛「抗疫的士」周五（18日）投入服務，病人可於當日早前7時起，透過預約網站或致電36934770預約。

乘客只可坐在的士後座，的士只會去醫管局七間指定診所，車身亦會貼有「抗疫專用、必須預約」的標誌。



專屬車隊只會接送已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客。的士車身亦會貼有特定標示（見附件），以供市民識別。（政府新聞處截圖）

運房屋傍晚表示，已聯同的士業界設立專屬的士車隊為求診人士提供免費接送往返指定診所及其住所的服務，車隊周五（18日）開始服務，大約有300輛的士參與，的士數目會視乎實際需求調整。

已預約到醫管局7間指定診所求診的病人，周五早上7時起，可透過專設的預約平台，預約專屬車隊服務。（預約平台網站截圖）

已預約到醫管局7間指定診所求診的病人，周五早上7時起，可透過專設的預約平台或由同日起每日上午8時至晚上10時致電3693 4770，預約專屬車隊服務，預約大人須提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。專屬車隊的司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。

運房局提醒，前往指定診所的求診人士應盡量使用專屬車隊服務。政府會為專屬車隊的營辦商及司機提供防疫抗疫指引。專屬車隊的司機必須穿上防疫裝備，包括口罩、防護衣等，非駕駛時亦要戴上防護面罩，並須每日全面消毒車廂，以及每日提供服務前使用快速抗原測試作檢測，確保測試結果呈陰性才可提供服務。

另外，乘客亦只可使用後排座位，前座乘客座位不會接載乘客，以減低感染風險；專屬車隊亦只會接送已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客，的士車身亦會貼上「抗疫專月 必須預約」的標示，以供市民識別。

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