兒童復必泰｜沙田接種中心全月爆滿　母憂女染疫：有咩事後悔太遲

第五波疫情確診與初確診連日新高，近日2名幼童染疫後離世，家長擔憂。政府放寬兒童接種復必泰疫苗年齡至5歲或以上，今日（17日）是第二天接種日。據疫苗預約網站顯示，位於沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心，本月17至3月1日的預約名額均爆滿。今日帶同子女到場打針的家長表示，近來出現小朋友染疫後離世個案令他們甚為緊張，急忙為孩子預約打針，希望接種疫苗能為孩子提供保護。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼

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圓洲角兒童接種中心未開門已見人龍 兒童戴兩層口罩排隊

今早接種服務開始前，圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心外已有10多名家長及小朋友排隊。服務在早上10時開始後，有更多家長陸續帶同孩子前來中心，在地下大堂排隊輪候的隊伍一直維持有10多人。現場所見，有不少兒童戴著兩層口罩或面罩。

偶有小朋友不願打針哭鬧瞓地 家長安撫拉氹入內

在中心外，仍偶爾見到有小朋友不願意打針，與家長多次進出中心，亦一度有小朋友在中心外哭鬧，經家長安撫一段時間後，方回到中心內等候打針。

家長魏太陪同6歲女兒來打針，她表示「覺得打咗對小朋友有保障」，一直希望女兒接種疫苗。當她得悉政府將復必泰疫苗的接種年齡降低，在開放預約當日已即時為女兒預約。

聞幼童染疫亡感難過 家長：做到足去保護個小朋友

魏太坦言知道接種疫苗或有副作用，不過比起副作用，更擔心孩子染疫，「你打流感針都有（副作用）㗎喇。但可以做嘅，當然做到足去保護個小朋友。有咩事，後悔太遲。」提起近來有年僅3歲及4歲的孩子染疫亡，魏太亦感到難過，認為當局應該一早讓孩子打針。

魏太對有兒童染疫離世感難過，認為當局應早些安排兒童接種疫苗。（梁鵬威攝）

10歲女驚打針 惟想保護自己及回校上課

古先生則帶同10歲女兒前來打針，他直言完全不擔心副作用，眼見疫情愈來愈嚴重，只想盡快讓女兒打針。古先生女兒亦表示：「（打針）有少少驚，但想保護自己。」接種疫苗後，她亦期望可以回校上課。

古先生指疫情嚴重，不擔心副作用，只想女兒盡快打針。（梁鵬威攝）

嫲嫲曾中風也有接種 爺爺不怕副作用：我哋大人打完都無嘢

曾先生與10歲的孫女今早來到中心打針，他擔心小朋友染疫的後果會很嚴重，所以希望孫女打針。曾先生續提到，全家已接種疫苗，包括他曾經中風、身體有殘疾的太太，「我哋大人打完都無嘢，不擔心（接種後出問題）。」

他的孫女則提到，在中心接種疫苗時，聽到有人叫，她表示是家人建議她打針，她亦覺得有需要，所以今日在爺爺陪同下前來中心。