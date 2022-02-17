68歲的哥問准老婆打齊針　上陣成首批抗疫的士司機：確診都頂得住

本港第五波新冠疫情嚴峻，大量初步確診患者滯留社區，醫管局開指定診所讓輕症病人求醫。政府特設「抗疫的士」專屬車隊，免費接載患者到診所。300輛「抗疫的士」周五（18日）起投入服務，有需要市民周五早上起可預約。

首批「抗疫的士」司機亮哥表示，患者要到診所，但政府又沒有車輛提供，想到醫護每日做好保護後就「上戰場」，自己上陣前已打齊三針，亦已問准妻子，對於有能力幫助患者感開心，「我唔揸咁邊個做？」

亮哥表示，自己亦有考慮過身體情況，認為不幸確診都「頂得住」。近日工作時做足保護，先戴一個外科口罩，再外加N95口罩，即使感侷促但亦有需要。



亮哥︰自身條件比較好 更應加入駕駛抗疫的士

亮哥今年68歲，退休後才轉行駕駛的士，已做的哥幾年。他說，問過太太意見後，就決定要加入抗疫的士車隊，「人哋點我唔知，我自己覺得哩個唔揸、嗰個又唔揸，我又唔揸咁邊個做？」他說，若沒有的士司機參與，「確診人士去邊坐車？佢哋變咗要坐其他的士或者坐其他公共交通工具。」

亮哥說，決定上陣前亦已評估過風險，現時子女都已出國，家中只有他和太太兩人居住，形容太太「冇支持、冇反對」，尊重他的決定，亦沒有提出要分房吃飯。但他表示，親友在港另有空置單位，可以供他暫時居住，認為自身條件比較好，更應加入駕駛抗疫的士。

打齊三針外加防疫裝備 望能有足夠保護

長者為新冠疫情的高風險群組，亮哥也屬年過65歲的長者，會否擔心在工作中染疫？亮哥說，不少醫護每日做好保護後就「上戰場」，自己已打齊3針復必泰疫苗，工作時亦會戴上外科口罩加N95口罩，希望能加倍保護。他亦有考慮過身體情況，認為若不幸確診，都「頂得住」。他指，的士車行亦有提出支援，一旦在擔任抗疫的士司機期間確診，會保障其工作收入，「政府講或者信唔過，有公司呢句好重要。」

今次參與抗疫的士工作的司機，亦能獲倍數計人工，有指政府提供的津貼，扣除車租及石油氣費後，仍有逾2000元「落袋」。亮哥說，不同司機加入抗疫的士車隊的原因各有不同，有人與他一樣想助人，亦有人坦言是為收入，但認為不論目的「首先肯幫手，先至有司機車啲乘客。」

300抗疫的士周五起投入服務 可透過預約平台或電話預約

抗疫的士將於明天起啟動，大約有300輛的士參與，已預約到醫管局7間指定診所求診的病人，周五早上7時起，可透過專設的預約平台或由同日起每日上午8時至晚上10時致電3693 4770，預約專屬車隊服務，預約人須提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。專屬車隊的司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。

車行向抗疫的士送贈100套的士保護屏

為加強的士司機的防疫措施，英之傑集團亦表示會送出100套「的士保護屏障」予參與的車主，指該保護屏由日本豐田汽車原廠設計和生產，可安裝於司機左方和後方位置。保護屏適用於豐田金豐混能的士，能減少司機和乘客接觸，以及車廂內的飛沫傳播。的士車主為確診人士提供接載服務前，可向英之傑電話預約安裝，安裝時間約需一小時。