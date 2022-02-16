1.2萬患者未入院　消息：地產商撥出十多間酒店數千房間隔離病人

新冠病毒疫情大爆發，患者人數超出醫療系統負荷，本港今日再增逾4,000宗確診，1.2萬名患者未入院，不少人衝向急症室，醫院病床及隔離設施已近乎用盡。消息指，特首林鄭月娥今午與地產建設商會商討，獲承諾下周起可騰出10多間酒店，共數千房間用作隔離設施，供隔離初步確診及確診者之用。



▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地放滿病人▼



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繼未入伙的兩座皇后山邨及荔景邨改作隔離中心，政府再向酒店下手。現時有9間酒店，合共提供2,875個單位，提供予緊密接觸者檢疫。消息指，林鄭月娥與地產商會面後，決定會提供十多間酒店共數千房間用作隔離設施，供隔離初步確診及確診者之用。

林鄭月娥早前指出，往後不會一間一間酒店商討，而是會與酒店業界共同制訂一個可以提供數千至一萬個酒店房間的方案。

▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼



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在今日疫情記者會上，有傳媒亦查問44間指定檢疫酒店是否會全改為隔離酒店，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有關工作由其他部門負責，手上沒有資料，而政府會一直檢視整體情況及隔離設施需求，若有新政策會公布。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞亦表示，病床使用量已達9成，正與政府就隔離設施研究，希望可以盡快改善，指作為醫護見到病人情況亦「唔好意思」，正考慮不同方法改善。

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼

