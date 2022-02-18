安老院舍營運者稱缺乏物資保護　批無指引照顧帶傳播風險長者

長者確診人數急增，醫管局昨日指有安老院舍拒絕接收合適出院的長者，呼籲安老院舍營運者以「大局為重」。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝今日（18日）在港台節目《千禧年代》表示，院舍缺乏足夠保護裝備，有院舍被要求要接回CT值較低（即帶有傳播風險）的長者，希望醫管局提供清晰出院指引而非指責。



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隨著本港疫情嚴峻，長者確診數目增加，近日不少等待入院的長者迫滿醫院外。醫管局昨日表示，部分安老院舍送長者到急症室後，即使醫生評估長者適合回到院舍，院舍仍拒接收。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝稱，醫院沒有考慮到院舍的環境及其他院友或工作人員安全，在防護裝備不足下，安老院無能力確保返回院舍的長者安全，以及不會傳播給其他長者。

安老事務委員會委員、院舍營運者李輝稱不能要求士兵打仗但無武器，籲醫管局不要互相指責（梁鵬威攝）

李輝表示，有長者CT值仍較低，即處於帶有傳播風險的情況下，院舍仍被醫院要求接回長者。她指，很多院舍都無足夠防護衣、N95口罩及快速測試劑等裝備，形容不能要求士兵打仗但無武器，希望醫管局提供清晰出院指引供院舍參考，在非常時期亦不要互相指責，她又認為社會應反思，一直未能推高長者疫苗接種率，以致出現爆發後為安老院舍及公營醫療造成壓力。