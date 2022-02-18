聶德權：料兩星期内達九成接種率 　下周起增4間疫苗中心

公務員事務局局長聶德權今日（18日）於港台節目《千禧年代》中表示，政府將於下星期三開始，於香港公共圖書館、香港大學陸佑堂等地方設社區疫苗接種中心，專為3-17歲兒童、青少年及長者接種疫苗。下周一開始可預約，預計每日接種一千至二千劑，而實際即日籌數目會再調整。按現時每天有約4萬名市民打第一針，相信接種率能夠在未來兩星期達到九成。



公務員事務局局長聶德權。（資料圖片)

聶德權表示，因應打針需求增加，政府需要提高接種能力，現時將集中為兒童、長者及第三針的人士服務。從下周三（23日），開始香港公共圖書館將開設科興疫苗中心，集中兩類群組：3至17歲及60歲以上長者，下周一（21日）開放預約。

香港大學陸佑堂及荃灣體育館將會提供5歲以上的復必泰接種、周四開始港怡醫院亦開始提供復必泰接種服務。聶德權稱，由於復必泰需要稀釋成人分量三分之一，需要專門中心處理；而香港大學陸佑堂將由港大醫護團隊負責。同樣下周一開始可預約，預計每日一千至二千劑，而實際即日籌數目會再調整。除了兒童及長者外，接種第三針的人士亦很重要，距離第二針超過半年者保護力會有所下降。

除了社區中心及私家診所外，聶德權表示，教育局正和校長商討任何方便他們的方法，例如可透過學校做外展接種，例如，小、中學都安排旅遊車以小組接載學生、學校可借出場地、或疫苗接種車到學校提供服務。

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聶德權指，老人院亦是重點目標，目前接種率23%，認爲仍需要大幅提升。正與業界組織額外醫生護士到老人院舍接種。希望三個星期可準備好工作，加快進度，亦希望趁著這個時間可與長者家人溝通，希望長者家屬可以同意。

現時社區的接種中心全是私人機構負責，過去一星期平均每日接種逾8萬針，昨日單日達9.3萬，聶德權表示，如果依照現時每天有約4萬名市民打第一針，相信接種率能夠在未來兩星期達到九成。他籲更多私家醫生加入接種計劃，例如可以幫忙為兒童接種的兒科醫生。現時延長各中心的營運時間方案，人手調配上有困難，需要考慮成本效益。