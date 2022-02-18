內地核酸檢測車抵港　停泊馬鞍山體育館　曾參與跨省應急演練

第五波新冠肺炎持續愈演愈烈，難以遏止，由中央派出的專家組成員周四（17日）抵港展開5天考察，將與香港衞生及相關官員交流防疫抗疫工作的經驗。另外，內地亦派出多名檢測技術人員，連同兩架流動檢測車到港，以提升香港檢測能力。

流動檢測車已抵港，車身以簡體字寫上「國家突發急性傳染病防控隊」、「移動P2+核酸檢測車」。該車周四晚已抵達馬鞍山體育館，亦即「火眼實驗室」所在之處。



「移動P2+核酸檢測車」2月17日晚已抵達馬鞍山體育館，亦即「火眼實驗室」所在之處。（政府新聞處圖片）

食物及衞生局局長陳肇始歡迎4位內地流行病學專家今日抵港，以展開5天考察。在訪港期間，內地專家將與陳肇始、衞生署署長林文健及醫管局行政總裁高拔陞會面，以及到訪衞生防護中心和個案追蹤辦公室等，以了解香港在流行病學調查、個案追蹤、環境調查、「居安抗疫」計劃和污水監測等的工作。

此外，內地亦派出多名檢測技術人員，連同兩架流動檢測車，前往馬鞍山體育館「火眼實驗室」視察及交流，以協助香港提升檢測能力。

「移動P2+核酸檢測車」2月17日傍晚，從深圳灣口岸過關到香港。（政府新聞處圖片）

流動檢測車已抵達馬鞍山體育館，檢測車寫上簡體字「中國衞生」、「國家突發急性傳染病防控隊」、「移動P2+核酸檢測車」、「廣東省疾病預防控制中心」等。

翻查新華網報道，格力新暉醫療曾為廣東疾控中心提供兩輛移動P2+核酸檢測車，其外表與到港的檢測車相同。報道又指，兩輛車本身已交付廣東省疾控中心，並服役於國家突發急性傳染病防控隊，曾參與2021年粵桂衛生應急演練，每日檢測量可達2萬份，並整合了實驗室信息管理系統和空氣淨化系統等。

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