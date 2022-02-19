疫情｜智障失明人士明愛醫院外苦等四日　家人靠記者相片遙望情況

第五波疫情爆發，本港醫療系統瀕臨爆煲，明愛醫院擠滿大量患者，需要在戶外地方等候入院人士。患者家人陳太（化名）表示，其智障、失明的親人經院舍送往醫院後，苦等近四天仍未獲安排入院。陳太只可透過記者的相片，看家人是否安好，擔心天氣再轉冷而情況惡化。醫管局指已積極安排床位，會確保病人情況穩定及注意有特別需要的病人。



▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地放滿病人▼



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明愛醫院急症室外，連日來都有大批人士等候入院。周末天氣轉冷，有患者家屬對情況表示擔心。

陳太說，周二（15日）接獲院舍通知，其智障及失明70多歲的家人發燒，懷疑確診新冠病毒，被送入明愛醫院。她本來以為可放心等候安排入院，結果當晚在媒體的照片中，發現其親人蹤影，在寒風中披著單薄的被單，在露天區等候入院。

▼2月17日明愛醫院急症室外情況▼



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每日翻看各大傳媒相片

陳太每日透過媒體的報道及相片，希望了解親人是否已入院。她稱，患病的家人欠缺基本自理能力，亦不懂得提出需求，冒着寒冷天氣在戶外等候「正常人都頂唔住。」

她希望醫院能優先處理及體恤。她續說，其他從院舍同批安排送院的患者，都有不同身體殘障，有失明、失聰或智障。她曾經嘗試向明愛醫院查詢，「正常電話打係冇人聽，近日經快速電話打，講完基本資料後，醫院只係話仲等緊急症狀態。」

▼2月18日深夜 明愛醫院戶外等候病人「清零」▼



斥院舍態度迴避

陳太又不滿院舍態度回避，既不願透露送院的院友狀況，又不願讓家屬查詢院舍的情況。她稱，既然大部份院友都已中招，曾建議中心會否考慮讓他們原址隔離，但院舍職員回覆時未置可否，只禮貌地透過訊息回復「謝謝」的表情手勢。

當晚知道醫院戶外大批患者，冒著寒風等入院時，陳太稱，眼淚不自覺地留下來。她說，連日來由於家屬無法進入隔離區，亦不知道等候狀況。她明白所有醫護人士面對壓力，只希望能夠盡快今日獲安排到室内位置，又希望殘障患者可獲優先處理。

醫管局稱合適隔離設施已飽和 已儘快安排病人到室内

醫院管理局發言人回覆《香港01》稱，近日到急症室求診的人數目急速增加，醫院已積極為所有在急症室外等候的病人安排隔離設施床位，但由於適合病人的隔離設施已經飽和，等候時間會較長，因應現時情況，公立醫院已盡快安排這些病人到室內等候。在等候期間，醫護人員會定時為病人檢查，並確保病人情況穩定。醫護人員亦會特別注意年長或有特別需要的病人以提供協助。

醫管局表示，理解病人需要長時間等候，已竭力加快病人入院，但近期求診人士眾多，祈盼巿民體諒。

醫管局總行政經理何婉霞周五（18日）今於疫情記者會上稱，急診室外已設有臨時帳篷給等候中病人，陸續騰空室内地方做病人等候區。員工後勤房間、門診等候區、走廊、或其他所有醫院可用的室內空間，用作病人等候區，目標是周五內將所有病人安排入室内。

何婉霞指很多患者都是來自安老院舍的老人家，當中很多身體狀況差、年紀大，急症室會盡力照顧病人，但現時輪候入院時間很長，希望病人理解體諒。

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