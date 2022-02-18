等入院者留家14天抗原檢測陰性當康復　港累計5萬人染疫直迫武漢

第五波新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（18日）表示，新增3,629宗確診個案，約7,600宗初步陽性個案，合共逾12,000宗。香港截至昨日（17日），累計一共有37,071人曾對病毒呈陽性，連同今日的確診及初陽個案，即有近5萬宗染疫個案。翻查武漢官方公布的最新數據，該市累計共50,471宗確診個案，香港染疫人數已直迫武漢。



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昨多2患者不治 10多人危殆

張竹君今日表示，新增3,629宗確診個案，2,294宗經衞生防護中心公共衞生化驗所化驗覆檢，其中52宗疑為Delta，2,136宗疑為Omicron，另有106未能化驗；另有1,355宗直接由醫管局化驗界定為確診。本港今日有約7,600宗初步陽性個案。

至於香港的死亡個案，截至昨日累計238人。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日表示，再多兩宗死亡個案，即累計240人不治。她續指，兩名死者分別為62歲男子，以及96女士，二人均有長期病患；另有10多名病人危殆，75人嚴重；另有8,566人居家檢疫。

再促私家化驗所送交樣本供覆檢

對於昨日公布有6,300宗初步陽性，但今天不足3,700宗確診。張竹君解釋說，今日確診3,629宗，公共衞生生化驗所昨日收到之前剩下樣本4,800個，但至今早只有7,600宗初陽，顯示仍有私家化驗所未送到樣本給衞生署，「當然我哋化驗所都積咗啲未做完樣本，但數量唔係太多，出面好多私家化驗所未送到樣本，幾間都爭啲，可能大家負荷超咗佢地本身能力，所以都盡快做緊，我哋都呼籲佢哋盡快送樣本畀我哋。」

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武漢總計50333人確診 7.7%患者死亡

截至昨日，自2019年12月31日起，本港衞生防護中心共錄得37,071宗新冠肺炎的陽性檢測個案，如連同今日確診及初陽個案，即累計有近5萬宗染疫個案。

翻查武漢市衞生健康委員會資料，截至今年2月16日，武漢全市累計確診個案數字達50,471宗，死亡個案3,869宗。武漢大部份個案在爆疫初期出現，根據武漢當局數據，在2020年4月時，武漢當時已有50,333人確診，死亡人數為3,869人，即7.7%。不過需留意，當時流行的病毒株與現時不同。

檢測陽性14日後抗原檢測陰性即康復

另外，有大批患者在家等候送院，部份人未入院已自行服藥康復，政府昨表示在家逗留14日後，檢測結果又呈陰性，就可自由離開家居，不過當時未透露需接甚麼測試。張竹君表示，應接受抗原檢測，根據科學文憲，在檢測陽性的首周後，病毒量會降低，兩周後較穩陣，世衞指大約10日便毋須隔離，不過港府希望更「穩陣」，故採現時做法。

何婉霞表示，相信出院標準改變後，住院日數可減少，由之前住院日數中位數10多日，現在是11日，隨着條件更改，相信流轉會加快，騰空更多病床收病人。

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