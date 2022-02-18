珍惜生命｜深圳有人輕生跳海被救回　一度誤傳為香港偷渡者

香港新冠病毒疫情嚴重，內地多個地方都發現有從香港偷渡到人員確診。周五（18日），深圳有人輕生跳海被救回，一度被誤會為從香港偷渡的人蛇。



▼2月18日 深圳有人輕生跳海▼



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深圳灣公園公開闢謠，指2月18日有遊客輕生跳河，已被救回，送到港大深圳醫院。

從現場相片所見，有穿制服的人在海上救出一名男子，當局出動快艇，岸上有全副保護衣的醫護人員和救護車。一度被誤傳是偷渡者。

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▼香港偷渡到內地確診者行蹤及通報▼



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連日至少有兩批人分別於13、14日從香港偷渡到珠海，行蹤遍布多個省份，至少六人確診。從已公布的消息所知，全部為內地籍人士，無香港居民。

內地未有統一公布究竟有多少偷渡者確診，以及偷渡者身份。整理多個地方政府的公布，已公開兩批偷渡者，於2月13、14日從香港偷渡至珠海。

其中13日登岸者，各有一人分別在上海市、廣東省中山市確診。

14日登岸者共15人，兩人在廣東省廣州市確診，兩人在湖南省郴州市確診，另外兩人抵達廣東省惠州市博羅縣，亦追蹤到有人抵達福建省。

從已公開的資料所見，偷渡者均為內地籍人士，未見有香港居民。

據廣東省惠州市博羅縣發出內部公告稱，「珠海偷渡事件」的15人中，有2人於博羅縣龍溪街道，包括分別為梁武雄（廣東省茂名信宜市人）、李華冠（廣西自治區崇左市天等縣人），其中李曾在香港柴灣泉記飲食後廚工作，為梁的妹夫。

《香港01》記者曾到該食肆查詢，東主表示並無聘用該人。

深圳市羅湖區政府，向居民發短訊，指香港偷渡人員「很多」。（羅湖政務短信平台）

羅湖政府：公安只抓到部份 有漏網之魚

深圳市羅湖區政府，透過「落戶政務短訊平台」通知市民，指「目前從香港偷渡到深圳的人員很多，邊檢公安只抓到部份，依然有漏網之魚。」

廣東多市懸紅打擊

珠海、惠州、汕尾等地，則懸紅打擊，珠海已發出首個十萬元人民幣的獎勵。