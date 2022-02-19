快速檢測包｜代工廠牌被貼上「華大出品」標籤　大型連鎖店都出錯

本港第五波疫情嚴峻，不少市民紛紛搶購新冠病毒快速檢測包。不過，近日有零售商出售聲稱是華大基因的檢測包，包裝與官方有異，被質疑貨品真假。

涉事的檢測包為深圳亞輝龍自家出品，為華大基因的代工廠，立法會議員林順潮的希瑪眼科更是該產品的香港代理。亞輝龍職員表示，已提醒該產品不可使用華大基因名稱。以至宣傳出錯。華大基因產品的香港代理表示，未想到有大型鏈鎖商店亦會出錯。《香港01》已係向華大基因查詢，正待回覆。



近日有零售商出售聲稱是華大基因的檢測包，包裝與官方有異。（網上圖片）

顏色字樣不同

華大基因聯同深圳亞輝龍推出「新冠病毒快速抗原檢測試劑盒」。不過，近日有零售商出售的「華大基因檢測包」，有別於官方圖片顯示的藍色包裝。該批檢測包包裝為綠色，盒上亦不見華大基因的縮寫「BGI」，只印有亞輝龍「YHLO」字眼。

包裝不同，但有零售商及網店仍標明產品是華大基因檢測包，又製作圖片宣傳。記者曾向兩間網店查詢，對方指只是包裝有別，但是相同的產品。

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屈臣氏曾標示「華大基因」

另外，屈臣氏網上商店17日亦將曾將綠色包裝檢測包，標示為華大基因出品。雖然網店當日下午已將商品品牌改為「YHLO」，但翌日仍有分店將有關檢測包，標示為華大基因產品。

據了解，華大基因聯同深圳亞輝龍推出的檢測包，使用華大基因的技術，並由深圳亞輝龍的工廠生產。同時，亞輝龍亦有出產自家品牌的檢測包。兩款檢測包包裝設計相似，只是顏色不同，華大基因產品會在包裝右下角加上「BGI X YHLO 」字眼；亞輝龍自行生產的檢測包，包裝右下角則只標明「 YHLO 」。

華大基因聯同深圳亞輝龍推出的檢測包 （左），及亞輝龍出產自家品牌的檢測包，兩者包裝相似。（受訪者提供／網上圖片）

屈臣氏無回應標誌問題 稱均為正貨

記者曾就事件向屈臣氏集團查詢，發言人只表示屈臣氏出售的「YHLO COVID-19 快速抗原檢測」套裝均是原廠正貨，但未回應為何曾將有關產品標明是華大基因出品。

網店：供應商提供

一間曾將亞輝龍檢測包標為華大基因產品的網店，負責人陳小姐回覆指，曾使用供應商提供、載錯誤資訊宣傳圖。她表示，17日收到供應商通知資料出錯後，已更正所有宣傳內容，刪去「BGI 」字眼，標明檢測包只是「華大基因指定工廠」生產。她又指，已通知下單購買的客人，該批客人可以要求可以退款。

記者亦聯絡到深圳亞輝龍。職員指，昨日收到華大基因的通知，才知悉事件，直言不知道載有錯誤資訊宣傳圖的出處，並已向香港代理希瑪眼科查詢，對方否認曾就檢測包作出宣傳。職員表示，公司注重品牌形象，已明確表明亞輝龍自行出產的檢測包，不可加上華大基因的字眼。

立法會議員、眼科醫生林順潮是上市公司希瑪眼科（3309）的主席。（資料圖片 / 余俊亮攝）

代理商希瑪眼科：已通知銷售商 非華大出品

希瑪眼科（3309）為上市公司，公司主席是立法會議員、眼科醫生林順潮。希瑪眼科回覆指，由始至終都未有跟零售商提過產品是華大生產的，包裝上沒有任何華大的商標，也不知道有零售商作出有關宣傳。發言人又指，已發信通知銷售商，其產品非華大公司出品，以正視聽。

希瑪眼科16日曾宣布，會聯同亞輝龍向香港基層捐贈30萬套快速測試包。林順潮當時指，該批供港的快速測試共有100萬劑，其餘的70萬劑會供希瑪醫療員工使用，及透過正常渠道向市民售賣。

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華大基因產品的香港代理，愛多國際控股負責人黎曉靈表示，未想到大型鏈鎖商店亦會出錯，直言零售商應保障消費者，在出售產品前，應盡責任查清產品資訊。她又指，兩款檢測包包裝設計相似，認為亞輝龍有責任教消費者分辨。

黎曉靈提醒，香港代理出售的華大檢測包，包裝上貼有商標，標明是原裝正貨，由華大基因健康科技（香港）有限公司，於今年2月向香港代理提供再分銷，並附有中文說明書的二維碼。她又指，留意到早前曾出現炒賣快速檢測包情況，亦曾聽聞有人以極低價錢出售品質不明的檢測包，呼籲市民到商譽好的零售商購買，亦希望賣家自重。