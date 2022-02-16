疫情｜銅鑼灣多間藥房有售快速檢測包　職員指有存貨　價格亦穩定

第五波新冠肺炎疫情下，連日內有逾千人確診，檢測站經常大排長龍，之前市面上的快速檢測包更曾缺貨。《香港01》記者今午（16日）到銅鑼灣多間藥房詢問，各藥房職員均表示有存貨，價錢亦不見特別上漲，按不同牌子，單次快速檢測包售價約90多元至128元。另外，之前曾搶購一空的連花清瘟膠囊，各間藥房同樣有存貨。有藥員職員表示，雖然不時有市民查詢上述產品，但暫時未缺貨。



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政府之前宣布將推行「自我快速檢測」計劃，向市民派發快速抗原測試套裝，隨後市面上的同類產品即缺貨，之前有藥房受訪時表示，有市民購入50盒。另外，曾獲中國工程院院士鍾南山推薦的「連花清瘟膠囊」，之前亦曾於多區搶購一空。日前政府專家顧問袁國勇曾指，輕症患者可服必理痛，結果出現搶購潮。

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記者今日巡查銅鑼灣多間藥房，發現各間藥房均有上述產品，快速檢測包大約售98元至128元，按不同牌子而訂。另外，部份店鋪售賣一盒共5次的檢測包，職員指售500多元，未有特別漲價，雖然有不少市民查詢購買檢測包，但未有缺貨。

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昔日繁忙的銅鑼灣，今午變得冷清，藥房亦未只有少量顧客。有職員表示，「連花清瘟膠囊」的需求未見特別上升，而且有一定存貨。今日所見，部份藥房將「連花清瘟膠囊」放在當眼位置。至於必理痛，有職員稱雖然多了市民購買，但來貨穩定充足，相信不會斷市。