本港新冠肺炎疫情嚴峻，特首林鄭月娥昨日（4日）公布將推「全民自我檢測」計劃，政府已採購千萬計自我快速抗原檢測包，預計下周陸續到達，屆時會推出全民快速檢測。



收到快速檢測包後，要怎樣完成檢測？根據本港其中一間快速測試包生產商指，市民採樣時要將採樣棒（拭子）放入鼻孔內約一吋位置，在內壁轉五個大圈，並在另一個鼻孔重複一次。



採樣後將採樣棒放入溶液瓶內攪拌20下，然後在測試棒上的指定位置滴三滴溶液，等20分鐘後即看結果，最多等25分便要查看，少於20分鐘或多於25分鐘的結果都不正確。生產商提醒，如採樣時不夠仔細，如碰不到鼻腔內壁「就咁撩空氣」，會影響檢測準確度。如結果為陽性，政府指市民應盡快到急症室求診，並盡量留在家中。



▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼



+ 8

將採樣棒放入鼻孔一吋深 在內壁打五個圈

檢測承辦商「相達生物科技」生產的「INDICAID」是現時本港快速抗原檢測產品之一，其網頁設有短片教導如何使用檢測包。市民在採集樣本前，應先清潔雙手，然後取出採樣棒、測試棒及溶液瓶。

先拿出採樣棒。將頭輕微向後傾，輕輕將採樣棒伸入鼻孔深約2.5厘米（約一吋）位置，沿着鼻孔內壁至少打五個大圈，然則在另一個鼻孔重複同樣動作，片中提醒「感受到少少阻力就啱啦」。

滴入三滴溶液要慢慢滴

接着扭開測試溶液瓶的整個瓶蓋，將瓶身稍微打側，令採樣棒前端充分浸入測試溶液中，並至少攪拌20下。之後扭緊測試溶液的整個瓶蓋，再扭開上半部份的紫色小瓶蓋，慢慢滴入約三滴溶液到測試棒的橢圓形開口中，要注意的是，滴入溶液時要等前一滴吸收後，才再滴入下滴。最後平放測試棒，等候20分鐘就有結果。

▼相達生物科技董事長招彥燾示範用快速測試套裝▼



+ 1

超過25分鐘檢測結果屬無效

不過短片提醒，切勿等待超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。至於解讀結果方面，如在C字位置出現一條線，代表檢測結果為陰性；如C和T字位置同時出現一條線，即結果為陽性。如沒有任何紅線或只有T字位置有線，代表採樣有問題，要重新檢測。

如快速檢測包結果為陽性，市民又要如何處理？政府曾指如結果為陽性，市民應盡快到急症室求診，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。

「相達生物科技」創辦人招彥燾則曾表示，因測試存在1000分之1假陽性機率，故市民「陽性都唔使緊張」，可第一時間可打熱線，職員會跟進再做一次快速測試；如同樣出現陽性，公司會派員上門採樣作核酸測試，並上報政府。他又提醒，市民採樣時拭子緊記要踫到鼻孔內壁，「就咁撩空氣對檢測準確度自然有影響」；另外因測試溶液瓶內溶液較少，故要將瓶子「側側地」，讓溶液接觸到拭子上的樣本。

▼2020年8月設中山紀念公園體育館設火眼實驗室▼

