疫情重創本地勞動市場　招聘平台廣告量急跌　餐飲零售工資下滑

第五波疫情嚴峻，本港勞動市場再遭重創。有招聘平台指，去年疫情平穩，招聘廣告每月持續上升，最高峰可達2.7萬個；但隨著疫情再惡化，近期招聘廣告銳減至1.9萬個。而薪酬水平，兼職的時薪頗受疫情影響，現時的兼職時薪較去年12月的下跌9.1%；餐飲業及零售業的全職月薪起薪點亦較去年12月分別下滑3.2%及2.3%。



招聘廣告量急跌 餐飲業跌幅最大

招聘平台Moovup的共同創辦人邱力迅表示，現時平台上的招聘廣告，以餐飲業及零售業佔大多數。根據平台的數據，招聘廣告數量自2020年4月一直穩步上升，至2021年急增，最高峰時有2.7萬個招聘廣告。

但隨著第五波疫情爆發，現時招聘廣告的數量大幅下跌至1.9萬個，較1月初的數量下跌近 3成，當中餐飲業的招聘廣告少逾3成。邱解釋，餐飲業生意相當受防疫措施影響，在過去兩年，每當政府收緊防疫措施，行業的招聘廣告隨即減少，一旦放寬，又會急升。

他預料，若然現時的防疫措施持續、或再收緊，餐飲業招聘廣告量的跌勢會持續。除了餐飲業，零售業、物流及運輸、及保安及物業管理的招聘廣告亦分別較1月初減少18%、19%及15%。

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部分行業人手需求增加 中介服務逆市持續招聘

邱認為，整體勞動市場未來數月大致會轉差，但部分行業的人手需求會增加，如清潔、物流等行業。平台的數據更顯示，推銷/中介服務一直逆市繼續增加招聘廣告，不少保險及地產公司持續招聘經紀，現時這類這招聘廣告較1月初增加17%。

邱續指，早在2020年已留意到這類工作持續招聘，他解釋在資產升值及樓市暢旺的情況下，推銷/中介服務仍然有生意、能賺到錢。

邱邱力迅認為，整體勞動市場未來數月大致會轉差。（資料圖片／梁鵬威攝）

餐飲、零售業工資下跌 兼職時薪波動大

除了招聘廣告量下跌，不少行業的工資近月亦有減少。據平台收集數據所得，現時餐飲業全職月薪起薪點中位數為1.5萬港元，較去年12月的下跌3.2%；而零售業全職月薪起薪點中位數則為1.3萬港元，亦較去年12月的下跌2.3%。而餐飲業兼職現時的時薪，更較去年12月下跌9.1%。

邱解釋，兼職時薪波動大，是因為當僱主要用人時，傾向先聘用兼職，而在疫情平穩時，人手需求大，僱主要以較高薪去請人，令兼職時薪急劇上升。惟當餐飲業受防疫措施影響，要刪減人手時，僱主亦會先考慮刪減兼職；與此同時，市場上職位空缺減少、但求職的人增加，令兼職時薪因需急劇下跌。

部分人難轉業建議政府財案提供資助

邱提到，平台早前曾做過調查，不少僱主均表示未來兩季有意請人，但現時疫情反轉，相信他們請人的意欲會受影響，建議現時的求職者亦要調整心態，不妨多做些不同工作累積經驗，待市道好轉時更容易找到好的工作機會。同時，邱建議僱主即使面對經營困難，亦應盡量留住好員工，以免待稍後疫情好轉，需要人手時請不到人。

財政預算案將於本月23日出台，邱指出，有些較年長的餐飲業僱員，例如廚師，他們的年紀或工種或令他們較難轉型，建議政府可以加強支援力度，額外再給予他們更多支援。