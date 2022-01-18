失業率｜去年10月至12月微跌至3.9%　羅致光料消費行業有短期壓力

政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率，由2021年9月至11月的4.1%，下跌至2021年10月至12月的3.9%。就業不足率亦由2021年9月至11月的1.8%，下跌至2021年10月至12月的1.7%。總就業人數增加7,400人至3,680,700人。



勞工及福利局局長羅致光表示，經濟持續復蘇，勞工市場在期內繼續改善，但提到因為疫情，與消費相關行業的就業情況，在短期內會面對一些壓力。



政府統計處表示，10月至12月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及教育業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業，以及教育業。

總就業人數由9月至11月的3,673,300人，上升至10月至12月的3,680,700人，增加約7,400人。同期的總勞動人口，由3,831,300人下跌至3,824,000人，減少約7,300人。

失業人數（不經季節性調整）由9月至11月的158,000人，下跌至10月至12月的143,300人，減少約14,700人。同期的就業不足人數亦由70,000人下跌至66,800人，減少約3,200人。

勞工及福利局局長羅致光表示表示，去年10月至12月經濟持續復蘇，勞工市場在期內繼續改善。10月至12月經季節性調整的失業率，較9月至11月下跌0.2個百分點至3.9%，就業不足率微跌0.1個百分點至1.7%。同期，總就業人數增加7,400人至3,680,700人，失業人數減少14,700人至143,300人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率，10月至12月較上一個三個月期間下跌。消費氣氛在去年第四季改善，與消費及旅遊相關行業合計的失業率下跌0.9個百分點至5.4%。餐飲服務活動業和零售業的失業率分別下跌1.0個百分點及0.9個百分點至5.9%及5.2%。

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



+ 1

羅致光表示，因應近日出現新一波的本地疫情，以及因而實施的收緊社交距離措施，與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力，他提到「防疫抗疫基金」新一輪措施「應能提供一些紓緩作用」。勞工市場在未來數月的發展將取決於本地疫情及經濟復蘇的步伐。勞工處在10月至12月平均每月錄得107,334個來自私營機構的空缺，較9月至11月的平均數字上升1.4%，按年上升73.6%。