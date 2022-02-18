家居檢疫大廈︱增74幢大廈　日出康城LP6、清水灣半島第六座上榜

第五波新冠肺炎持續蔓延，隔離設施爆滿後，多名密切接觸者需留檢疫。根據政府晚上公布的居安抗疫大廈名單，一共有1,669座大廈上榜，再多74幢，包括將軍澳的清水灣半島第六座、日出康城LP6，以及荔枝角的一號．西九龍第一座、啟德花園第四座等。
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根據衞生防護中心最新的家居檢疫大廈名單，周五共有1,669幢大廈上榜，新增74幢。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。
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新上榜的大廈中，深水埗區佔最多，一共13幢，包括星匯居、一號．西九龍第一座、盈暉臺第二座等。其次是元朗區多10幢，包括嘉湖山莊麗湖居第四座，另有多個屋邨，例如天耀邨耀康樓、天恒邨恒貴樓、天晴邨晴滿樓等。黃大仙區同樣多10幢，包括啟德花園第四座、宏景花園第二座，以及多條屋邨，如慈正邨正明樓、彩雲邨白鳳樓、鳳德邨碧鳳樓。
其他地區方面，將軍澳有日出康城LP6、清水灣半島第六座；觀塘區有滙景花園第九座；葵青區有藍澄灣第六座、華景山莊第二座。
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