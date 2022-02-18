疫情｜消息：啟德郵輪碼頭及閒置室內運動場館擬將先設隔離設施

新冠病毒疫情大爆發，為應付大批確診病人需要，據了解，政府相關部門全速覓設新的隔離設施，現階段先在政府場地設置社區隔離設施，其中啟德郵輪碼頭採用機場亞洲國際博覽館模式，設置數以百計病床供輕症病人隔離，同時也會在閒置室內運動場館設置隔離設施。



+ 7

發展局局長黃偉綸負責物色場地

本港累計確診已逾4萬人，今尚有7,600人初步確診，有萬計病人未能入院隔離，醫院急症室外持續數日有病人露天地方等待入院。特首林鄭月娥在今日記者會上指出，如果早發現不能早隔離不是好做法，故盡快做好，除了竹篙灣的3,000多個隔離單位，及將三幢公屋改造為3,000個隔離單位，也有酒店業界有2萬間酒店房，總數有2.6至2.7萬個單位；同時中央政府協助建方艙醫院臨時隔離設施，以應對全民強檢多發現個案。

林鄭月娥已委任發展局局長黃偉綸負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施。

▼2.18 「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車石硤尾邨封區現場工作▼



+ 11

恒基林錦公路土地具有平地優勢

據了解，當局今日視了不同場地，包括政府場所及發展商提出的土地。現無人使用的啟德郵輪碼頭，最先可以改為社區隔離設施，提供數以百計單位，而亞博館也有望增加相關設施。另一目標是閒置的體育場館，如伊利沙伯體育館等。

至於已平整的竹篙灣二期未用土地，則有可能興建方艙醫院及隔離設施；發展商提出的土地需再研究，不過恒基地產提出的林錦公路土地，優勢是平地為主，若落實只需土地平整工程後即可使用。