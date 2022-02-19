強制檢測｜檢測站義工見盡市民辛酸　冒險幫忙回家不敢與幼子交談

第五波疫情確診個案仍未見頂，早前強制檢測和建議檢測的人數一度激增，各區檢測中心大排長龍，加上天氣驟寒驟暖，令排隊等候的人倍感煎熬。有市民毅然走到檢測中心做義工。

45歲的義工楊先生，深怕將病菌帶回家，回家後忙著消毒，不敢與兩個兒子太多傾談。50多歲的義工鄧太亦坦言，自知有一定風險，但一句多謝已經足夠讓她感到窩心。



楊先生：見長者排隊很心酸 幫到幾多個就幾多個

45歲的楊先生因為從事地區工作，不時會經過石塘咀市政大廈，在成為義工之前，經常見到有很多長者在市政大廈外排隊等候做檢測，長者不擅長用手機，不懂得在網上預約，遇上強檢只好來檢測中心排隊，有些長者為了排即日籌，早上6時許已經到場排隊。

楊先生又見過有些長者，來到中心不知所措，想找人幫，但中心人手緊絀，根本無暇應對。他嘆道：「見到老人家排隊好慘，嚟到唔知點排、又唔知問邊個，好心酸。」

楊先生成為檢測中心義工後，主要的工作是維持秩序，看似簡單，其實不然，他每日的工作不時都會遇上糾紛，經常要花精力去安撫其他人的情緒。

每日的即日籌有限，當要截龍，都會有市民鼓躁，「有啲人會鬧政府又要我強檢，嚟到又要我排隊，做唔到又罰我錢。」他只能心平氣和跟對方解釋，勸對方去鄰近的檢測中心。

楊先生在位於石塘咀的檢測中心做義工。（受訪者提供）

「當自己係病人」 回家後不敢與兒子多交談

近來不少市民自行做快速測試，結果呈陽性後，因為當局早前公布要再做核酸檢測，才會得到初步確診通知，但現時想搶到樣本瓶做核酸檢測並不容易。楊先生說，有些自行快速測試呈陽性的人，會坐的士來檢測中心做檢測，「我哋都見到，只能夠小心，保持距離。」

每日身穿保護衣、戴著N95口罩、手套、頭套、面罩等裝備在檢測中心工作，楊先生直言覺得辛苦，「N95口罩都真係好焗。」他亦坦言，有擔心自己會不幸在檢測中心染疫，加上他家中上有高堂，下有兩個兒子，小兒子今年更只得五歲，現時仍未預約到時間接種疫苗。

為了減低風險，他說每日做義工前後都會在中心做快速檢測，回家後會用酒精噴灑全身、隨即去洗澡、衣服要與家人的分開清洗，「當自己係病人咁。」連說話都不敢與兩個兒子多講。不過，提到現時檢測中心多了義工，近日中心外的人龍已較往日消減，他覺得很值得：「幫到幾多個就幫幾多個，好有滿足感。」

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鄧太：獲家人支持做義工 市民致謝倍感窩心

50多歲的鄧太是家庭主婦，不願出鏡受訪。她到觀塘遊樂場檢測站做義工，最初得悉檢測站需要義工，亦曾考慮過感染風險，不過眼見疫情愈來愈嚴重，很多人都要做檢測，衡量過後，「可以幫到人，自己做好啲措施，都唔係咁擔心。」她跟幾個朋友一起成為了檢測站的義工。

鄧太的丈夫知道她想做義工，並無反對，只是對她講：「你想去就去，但要做好啲保護措施。」兩夫婦的想法不謀而合，鄧太隨即笑言：「其實如果佢（丈夫）反對，我都會去，不過會擔心佢擔心我。」剛升讀大學的女兒，得知媽媽去檢測站做義工，更不時會主動關心媽媽的身體狀況。

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在檢測站做義工，要疏導人流、維持秩序，有時不免令人勞累。然而，鄧太說在檢測站，經常會聽到來檢測的人，跟站內工作人員道謝，講一句「你哋辛苦喇、要小心保護自己」，有時甚至不用言語，有些長者離開中心時，會揮手向工作人員致謝，都令她覺得很窩心。