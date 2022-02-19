劉宇隆呼籲家長儘快帶子女打針　疫苗接種要翻倍　與病毒「鬥快」

第五波疫情已出現兩宗兒童死亡個案，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（19日）出席商台節目《政經星期六》表示，兒童感染Omicron出現的病徵嚴重，主因是尚未接種疫苗，呼籲家長儘快帶子女打針，政府需要有指定策略性目標，將每日接種數字倍翻，與海嘯式的Omicron「鬥快」。他又提醒家長，兒童一旦確診在家中等候入院時，需要定時觀察病情提防惡化。



疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉宇隆表示，兒童群組在這一波疫情受影響的情況較嚴重，主要因爲他們尚未接種疫苗，望可以盡快填補漏洞。過去兩年兒童上學及社交機會比較少，對病毒缺乏免疫能力，亦有少數兒童有罕見的先天免疫力缺憾，一旦感染，出現危重病徵機會大。希望家長盡快為小童接種疫苗。

他提醒家長在家中照顧感染的小童時，應該定時監察小童的體溫、食量等，若出現呼吸困難、神志不清、高燒不退、抽筋及嘔吐等狀況需馬上送院。

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他承認現時疫苗輪候時間至少1個月的情況不理想，認爲政府要制定策略性目標，聘請私家或退休醫護人員協助，至少要將每日接種數字倍翻，與海嘯式的疫情鬥快，希望政府並盡快安排小學外展接種疫苗。

他指出，有孕婦感染後病情會較嚴重，有機會導致早產，孕婦接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過胎盤和血液傳送給胎兒，餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護，因此建議孕婦都應盡快接種。