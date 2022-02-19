疫情｜官方一圖解釋入院抑或留家　第14日快速抗源測試陰性即自由

本港連續多日維持於數千宗，大量初步呈陽性、甚至確診病人留家多日都未能入院。為紓緩醫院壓力，當局制定入院抑或留家安排，稱會盡量將沒有病徵或徵狀輕微的病人送到社區隔離設施，非高危的獨居患者可留在家中，直至第14日檢測呈陰性，即視為無傳染力患者，可以自由離開家居；尚待人院病人如在第14日也檢測呈陰性，同樣可以自由活動，毋須再等送往隔離設施。



至於第14日進行甚麼檢測，原來只需使用坊間出售的快速抗源測試自我檢測，呈現陰性即合符醫院出院相同條件。



「沒有病徵或徵狀輕微」送往社區隔離設施

根據最新的出院指示，感染人士（即核酸檢測呈陽性/初步陽性）會被劃分為「較高風險」和「沒有病徵或徵狀輕微」。「較高風險」將獲安排及早送到醫院；「沒有病徵或徵狀輕微」會盡可能送往社區隔離設施。

「家居情況許可」及7日後檢測呈陰性 可回家檢疫

送入社區隔離設施後，病人會再被劃分為「家居情況許可」和「家居情況不許可」。「家居情況許可」即沒有和其他人同住，或同住成員沒有高風險人士（如長者、懷孕婦女或免疫力較低人士），如他們在由測試陽性結果起計7日後的檢測仍然呈陽性，就須繼續在社區隔離設施逗留至第14日，獲陰性結果才可離開；如由測試陽性結果起計7日後的檢測呈陰性，則可以返家，以及要在家逗留至第14日再檢測，獲陰性結果後便可自由離開。

若「家居情況不許可」，病人要由測試陽性結果起計逗留至14日後，獲陰性結果才可離開。

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等待入院14日後轉陰性 可自由離家

另外，如尚待入院人士等候達14日，檢測結果顯示為陰性，則毋須送往社區隔離設施，可自由離開家居。當局已為尚待入院人士設電話熱線1836 115，每日上午8時至晚上10時運作，每周7天，解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議。

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第14日快速抗原測試呈陰性即毋須隔離

如果得悉14日後檢測呈陰性？原來毋須要核酸檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（18日）在疫情記者會上表示，患者只要接受快速抗原測試，即購買坊間的產品。她解釋說，根據科學文憲，在檢測陽性的首周後，病毒量會降低，兩周後較穩陣，世衞指大約10日便毋須隔離，不過港府希望更「穩陣」，故採現時做法。

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