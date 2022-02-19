確診大廈｜增107幢　畢尚華神父護老頤養院、將軍澳天晉上榜

第五波疫情確診個案幾何級上升，今日公布增加6063宗確診。昨日（18日）確診患者中有107幢新上榜大廈，包括全港各區，其中上周公布有院友確診的伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院，至今日才上榜，而將軍澳天晉今日新增兩幢大廈現確診者。



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公布後8日才上榜 涉多人確診

位於西貢樟木頭的伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院今日新上榜，2月11日的疫情記者會中曾公布，該院舍有人確診，並指個案捗及人數較多，不少人士要檢疫。不過，由政府公布個案至今日，已有8日，確診患者居住大廈名單才更新有關資料。

將軍澳天晉今新增兩座有人確診，為該屋苑近14日首次上榜，分別涉及天晉1期彗鑽海及天晉2期1A座。

沙田亦有多個私人屋苑有更多大廈出現確診患者，其中名城第一、二、三期早前合計已有4座大廈有人確診，今日再新增名城1期3座。烏溪沙迎海1期5座早前有人確診後，再新增迎海2期20座及4期8座有人確診；大圍金獅花園亦再有2期金冠閣有確診患者居住。

多條公共屋邨亦再增患者，葵涌安蔭邨共有8座，其中有6座有患者居住，除早前已上榜的祥蔭樓、嘉蔭樓、豐蔭樓，耀蔭樓，今日再增康蔭樓及德蔭樓。而石硤尾邨美彩樓、竹園北邨桃園樓、李鄭屋邨禮讓樓、東頭(二)邨興東樓、彩雲(一)邨白虹樓、黃大仙下邨龍安樓、葵芳邨葵信樓等都是新上榜座數，有關屋邨早前亦已有多幢大廈有患者居住。

元朗繼續成為重災區，新增12幢大廈，包括多一幢Yoho Midtown M8座、翠叠軒6座、嘉湖山莊樂湖居6座、新元朗中心5座等，亦涉及廈村市、石湖圍、丹桂村路等村屋。東區亦有9幢大廈有患者居住，如東盛苑、富澤花園富嘉閣、鯉景灣安屏閣、小西灣邨瑞富樓等。