確診大廈｜增473幢深水埗佔78棟　The Campton、匯璽第2及3座上榜

疫情持續惡化，衞生署公布2月17日確診大廈名單，有2,874棟大廈上榜，當中新增473棟，深水埗繼續成為重災區，佔78棟，分別有The Campton、一號．西九龍 1 座及南昌站上蓋匯璽2座和3座等私人樓宇。



港島有不少豪宅上榜，當中座落於淺水灣半山，飽覽極佳靚海景的淺水灣道37號3座、以及位處薄扶林豪宅林立的羅理基閣AB座等。



淺水灣道 37 號。（互聯網）

根據衞生署公布資料顯示，深水埗繼續成為重災區，有78棟確診大廈，當中不乏私人屋苑，包括美孚新邨1、2、3、5及8座，The Campton、一號．西九龍1座及南昌站上蓋匯璽第2座和3座。

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多個私人屋苑有確診個案 啟德龍譽、嘉匯有大廈上榜

至於爆疫的元朗區亦有58棟大廈上榜，傳統私人屋苑如錦綉花園H段第三街、嘉湖山莊景湖居6座、加州花園偉仕居等均榜上有名，而私人樓盤Grand Yoho 8座、尚悅第7及11 座、Park Yoho Genova 第12及15A座、Yoho Midtown M5座等，亦有確診個案。

其餘較為著名的確診私樓，九龍區方面有啟德的龍譽1A座、嘉匯9座，以及紅磡的維港‧星岸2座；新界區方面有大埔天鑽1座、天賦海灣18座、沙田天宇海T1A、荃灣海之戀2座、西貢日出康城MALIBU 1B 座、日出康城LP6 5座等。

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南區豪宅同樣有住戶中招

港島區方面，有東區太古城海天閣、灣仔York Place、南區能飽覽淺灣灣海景的淺水灣道 37 號 3 座、豪宅羅理基閣 AB 座等。

港大及中大均有宿舍上榜

此外，紀律部隊宿舍方面，有黃大仙紀律部隊宿舍2座、青衣已婚警察宿舍A座及秀茂坪紀律部隊宿舍2座；大學宿舍方面，分別有香港大學聖約翰學院王植庭堂及香港中文大學伍宜孫書院。