確診大廈｜數字大回落僅新增7處上榜　包括保良局郭羅桂珍護老院

本港昨（16日）增4,285宗確診、約7,000宗初步陽性，創疫情單日新高，但據衞生防護中心最新上載的確診患者居住大廈，僅新增7處上榜，較前日單日新增686幢大廈，數字大幅回落，新上榜包括上環保良局郭羅桂珍護老院、沙田大圍村。



本港近期確診大廈單日以百計新增，數字逐日上升，周二（15日）單日新增686幢，當中深水埗區已佔百多座上榜。不過，根據衞生防護中心昨日上載的確診患者居住大廈名單，數字竟大幅回落，僅新增7處上榜。

新增處所包括位於上環的保良局郭羅桂珍護老院。（社署長者資訊網圖片）

新增處所包括位於上環的保良局郭羅桂珍護老院，該院舍上周有院友染疫，亦有職員快檢測呈陽性，75名院友要接受檢疫。

在沙田區亦有兩處上榜，包括大圍村及黃竹洋村徑，其中後者早前亦有患者報稱居於黃竹洋村徑14號。

北角維港頌上榜。（資料圖片）

至於其他新增處所，部分患者居所僅提供屋苑名稱，包括位於北角的維港頌、位於長沙灣的凱樂苑、位於天水圍的天瑞邨。而新增上榜的消防處百勝角已婚人員宿舍，早前亦有確診者報稱居於消防處百勝角已婚人員宿舍 T1。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

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