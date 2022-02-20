大廈及老人院爆疫疑隔離措施失效　梁子超倡優先處理新發病個案

政府在農曆年前已收緊防疫措施，但對遏止第五波疫情似乎未收效，近日確診個案飆升，估計社區每日染疫個案已達逾萬宗的危險水平，專家指出，檢測服務不足，隔離措施失效，未能快速分隔染疫病人離開社區，是導致近日圍封強檢大廈出現大量個案，以及多間安老院爆疫的原因，建議如短時間內未能大量增加隔離設施，應優先隔離傳播力強的新確診個案，而不是按確診次序，「如果已經留咗係屋企幾日嘅病人，已經無高傳染性，未必再需要入院或去隔離設施，留番啲位畀新發病嘅人。」



呼吸系統科專科醫生梁子超指出，近日有圍封強檢太廈發現逾80宗的初陽個案，加上多間安老院爆發，估計是因為當局未能及早隔離染疫人士，導致在家居、大廈及院舍內爆發，由於初發病的患者傳染性最高，他建議當局與其有序地隔離確診者，倒不如優先隔離最新確診的病人，盡快送去醫院、隔離酒店或社區醫療設施，舊個案例如已留家等候5日或以上則因傳播力已降低，可繼續留家直至檢測CT值高於33或有陰性結果。

+ 2

梁子超稱，收緊社交距離措施需配合及時的檢測及隔離政策才會收效，因為收緊社交距離措施只可將有效傳播率減至2(R=2)，如檢測及隔離措施做得及時，可將R推低至1以下，當R到達0.7，則有機會在一周內控疫。

第五波疫情確診個案飆升，深水埗石硤尾邨美薈樓因污水樣本呈陽被圍封強檢兩日，昨日解封，在兩日行動中約3350人次接受了檢測，發現高達87宗初步陽性檢測個案及10宗檢測結果不確定個案。