第五波防疫｜港府研進一步收緊社交距離　陳肇始：部分地方人仍多

本港疫情嚴峻，食物及衛生局局長陳肇始今(20日)於商台節目表示，社交距離措施無條件放鬆，港府甚至正研究進一步收緊：「仍看見部分地方較多人流，但明白有日常生活所需。」她期盼市民「靜一靜」減少外出減低人流，並盡快打針。她亦感謝中央派遣內地專家來港，分享內地成功的防控經驗，予本港流行調查趨向更精準。



食物及衛生局局長陳肇始 (資料圖片)

感謝中央派遣內地專家來港 使香港流行調查趨向更精準

昨日（19日）新增6063宗確診個案，再有15名病人離世。陳肇始表示，感謝中央派遣內地專家來港，分享內地成功的防控經驗，及交流及指導分析數據及走勢，予本港流行調查趨向更精準，她提到，內地專家於過去幾日實地視察衛生防護中心工作，包括個案追蹤辦工作流程、環境樣本取樣及污水檢測情況，亦包括基因排序工作。

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重點加大檢測力確保有足夠隔離設施 社交距離措施無條件放鬆 陳肇始：市民配合亦重要

她又提到，過去防疫措施一向成功，擁抗擊力，亦錄得7個月清零紀錄，惟Omicron快速轉變，現階段重點包括需加大檢測力，「搵更多確診者」，亦要有足夠隔離設施，「依家幾條線全速進行」她呼籲，市民配合亦重要，「大家在家靜一靜，減少外出時間、人數對疫情有幫助。」

她又指，現時社交距離措施無條件放鬆，港府正研究進一步收緊，「仍看見部分地方較多人流，但明白有日常生活所需」，她期盼市民盡快打針保護及減低人流。

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