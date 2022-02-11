議員促求助中央：7天建萬人方艙醫院　陳肇始：正與內地聯絡

本港第五波疫情失控，立法會衞生事務委員會今（11日）召開會議，多名議員在會上要求政府請求中央支援。經民聯梁美芬批評特區政府沒有運用內地醫療系統作後盾，「大灣區講咩都係假」，又稱現時只等政府出聲，內地便有人力協助香港進行全民檢測。實政圓桌田北辰促請政府要求內地派員協助興建方艙醫院。



食物及衞生局局長陳肇始表示，特區政府將就抗疫問題與內地舉行交流會議，商討有關內地對港的支援措施，特首和政務司司長正在商議，向內地提出所需的支援，當中抗疫設施也在考慮之內。



亞洲國際博覽館的社區治療設施為港版「方艙醫院」。（資料圖片／梁鵬威攝）

議員冀中央助建方艙醫院：只等港府「開聲」

自由黨邵家輝指，不少市民認為港府應請中央支援，派「國家隊」來港協助進行全民檢測。田北辰稱他最關注的是方艙醫院問題，質問政府會否要求內地派員來港，協助在2周興建方艙醫院，讓確診者不用在家等候。

梁美芬批評政府沒有善用一國的後盾，與內地聯手抗疫，「大灣區講咩都係假，依家行一步都唔得。」她促請港府請求內地派人，協助香港在7日內建立方艙醫院，至少容納一萬張床位，並增加人手為港人接種疫苗。她指港澳辦已表明已準備好人手，可協助香港進行全民檢測，只等港府「開聲」。

陳肇始指，政府正聚焦地進行檢測，現時最重要的是加大檢測量，檢測提升後便有條件擴大檢測計劃。政府正盡最大努力抗疫，醫管局致力保住本港醫療系統，內地專家將與由政務司司長帶領的官員團隊會面，在聯防聯控的機制底下商討抗疫政策和支援。

安心不設追蹤？陳肇始：疫苗通行證等同實名

新民黨葉劉淑儀表示，私隱專員已表明安心出行加入追蹤功能不違法，質問當局為何不仿傚新加坡，使用具追蹤功能的應用程式。選委界簡慧敏稱，目前並非科技或私隱問題，而是政府的決心問題，又質疑「疫苗通行證」的實行方法，由處所保存個人資料會增加風險，例如處所或違失相關設備，也可能受黑客攻擊。

陳肇始稱，任何能幫助追蹤個案的技術，當局也會歡迎，強調政府希望善用科技追蹤個案，當局一直有更新安心出行，稍後實行的「疫苗通行證」已等同實名制，有助追蹤個案。

醫療衛生界林哲玄認為，不少快速測試呈陽性人士，並非重症或緊症患者，毋須前往急症室，建議政府另闢地方為有關人士複檢和隔離。 陳肇始指，政府呼籲快速測試呈陽性，且無病徵的人士留在家中，目前快速測試公司有售後服務可提供核酸測試，當局會再商討如何加強相關工作，呼籲市民不要凡事都前往急症室。