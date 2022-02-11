疫情｜被批防疫措施趕不上形勢　陳肇始：應變係正常手段、唔係慢

本港疫情嚴峻，食物及衛生局局長陳肇始在接受媒體專訪時指，留意到農曆新年假期後，有不少確診個案涉及跨家庭聚會，群組確診數字飆升，預料本港單日確診數字仍未見高位，呼籲市民盡量留在家中，避免跨家庭聚會。對於有市民認為政府措施趕不上疫情，陳肇始就直言「任何傳染病都是預防同應變，所以應變係一個正常手段，唔係慢，都唔係我哋要追住跑。......當有變化，我哋就要應變，當佢未變嘅時候，我哋就盡力預防。」



另外，政府於本月24日落實推行「疫苗通行證」，陳肇始表示，暫未有計劃將措施擴至私人處所，又稱明白「疫苗通行證」會對市民造成一定程度的不便，希望市民理解政府為截斷病毒傳播鏈的決心和苦心，並呼籲大家積極配合。



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食物及衛生局局長陳肇始在接受媒體專訪時形容，目前本港的疫情非常嚴峻，「尤其過咗農曆新年假期後，我哋發現非常多家庭聚會，所以有好多跨家庭嘅群組確診數字飆升。」當局需要加大力度減少市面人流，故推出一系列較厲的社交距離限制措施。她預料，本港單日確診數字仍未見高位，呼籲市民盡量留在家中，避免跨家庭聚會。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

陳肇始：應變係一個正常手段 唔係慢都唔係要追住跑

陳肇始指，本港曾有長達七個月的「清零」時間，但隨Omicron襲港，政府在防疫措施上並不容易，「困難就係因為Omicron其實係好快、真係太快，傳播力太強，我哋同佢爭分奪秒快都係要好多動員能力。」對於有市民認為政府措施趕不上疫情，陳肇始就直言「任何傳染病都是預防同應變，所以應變係一個正常手段，唔係慢，都唔係我哋要追住跑。大家都留意到新冠病毒過去嘅變種病毒，係由原本的病毒變出Alpha，然後是Delta，然後又Omicron，每一次都係千變萬化。當有變化，我哋就要應變，當佢未變嘅時候，我哋就盡力預防。」

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政府一直與內地就本港檢測量協調

政府早前表示，已就疫情防控工作向中央請求支援。陳肇始在專訪時透露，支援重點落於檢測量上，「主要係對於檢測量，希望佢哋可以去協調、幫助，宜家香港較大嘅檢測商，佢哋同內地都係有聯繫。喺檢測方面無論是人員、機器，以至協調相關人員來港，呢啲我哋一直有做功夫。」針對近期確診數字攀升，令本港檢測量飽和，她就指，當局已就此與檢測商溝通，期望可繼續提升本地檢測能力，又指過去幾天檢測量已超過20萬，而隨著火眼實驗室即將投入服務，相信屆時每日檢測量可增至30萬。

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未有計劃將將「疫苗通行證」擴展到私人處所

政府於本月24日落實推行「疫苗通行證」，陳肇始表示，近日疫苗接種的反應非常好，第五波疫情以來每日有近4萬人接種疫苗，近日更達至7至8萬人，期望數字可以維持，又強調接種第三劑疫苗的重要性。

對於有外界猜測，會否將「疫苗通行證」擴展到私人處所，陳肇始就指，暫未有相關計劃，現時措施主要針對599F章下的表列處所，即較高危的地方；又稱明白「疫苗通行證」會對市民造成一定程度的不便，希望市民理解政府為截斷病毒傳播鏈的決心和苦心，並呼籲大家積極配合。