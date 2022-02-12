陳肇始：不希望封城　不排除加強圍封強檢　今赴深商人力物資支援

撰文：曾凱欣
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港府代表團今日將會出席香港與內地舉行第二次疫情專題交流會，將就本港目前疫情形勢等事宜，與內地代表和專家交流意見。
有份出席會議的食物及衞生局局長陳肇始，接受一個電視台節目訪問時表示，會議將多方面討論中央如何支援本港抗疫，包括在物資、人力方面的支援，以及會就近日糧食和日用品供港的問題討論。

至於被問到會否考慮封城，陳肇始表明，不希望封城，當局不排除在圍封強檢上加大力度：「會唔會有機會要封城，當然唔希望行到呢一步，但就算我哋唔去做呢方面工作，市民可以做到，所以我哋已經大幅減低（人流）。」

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片／廖雁雄攝）

政務司司長李家超昨日（12日）率領政府代表團到深圳，準備今日出席香港與內地第二次舉行的疫情專題交流會。會議將會就本港目前疫情形勢等事宜，與港澳辦、國家衛健委、國家疾控局、廣東省政府，以及深圳市政府的代表和專家交流意見。

代表團會與內地專家就物資、大力支援等討論

有份出席會議的食物及衞生局局長陳肇始，在一個電視台節目訪問中表示，今日會議將多方面討論中央如何支援本港抗疫，包括在物資、人力方面的支援，「最近糧食、日用品到港供應穩定方面，呢啲大家都會討論。」

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼

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不排除尋求中央協助興建方艙醫院

至於被問到會否尋求中央協助興建方艙醫院，陳肇始就指，不排除可能性，又指現時正尋求不同方法增加設施，包括酒店、亞博館、屋邨等方案，「呢啲方案我哋都正在處理緊，當然都唔排除得到中央支持，我哋會睇睇整體設施點樣去加強。」

▼2月11日　蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼

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被問會否考慮封城　陳肇始：當然唔希望行到呢一步

近日有專家提出，要控制疫情當局可考慮採用封城做法。陳肇始表示，不排除擴大圍封強檢的力度及範圍，但不希望封城：「會唔會有機會要封城，當然唔希望行到呢一步，但就算我哋唔去做呢方面工作，市民可以做到，所以我哋已經大幅減低（人流）。」

另外，隨多間院舍陸續出現確診個案，她說，相關部門在未來幾個星期，會盡快安排院友接種新冠疫苗。

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