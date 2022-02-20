醫管局研擴充指定診所及覓體育館置病人　陳肇始：全速增隔離設施

疫情嚴峻，港醫療系統瀕崩潰，檢疫需求亦遠超負荷，醫管局行政總裁高拔陞今(20日)於商台節目承認，「一大一細」包括染疫長者及兒童增多屬今波疫情挑戰，當局正考慮擴充部分指定診所，治療輕症患者；食物及衛生局局長陳肇始則表示，當局正全速安排隔離設施，包括剛過去的周五至今日，共有四間檢疫酒店啓動，另會徵用公屋屋邨單位及社區會堂。至於會否興建港版「火神山」醫院？她則回應指有備無患，包括需加設如北大嶼山醫院香港感染控制中心治療病床，及亞博館等社區隔離設施。



▼2.17 明愛醫院急症室外情況 ▼



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高拔陞形容「一大一細」患者增多為今波疫情帶來挑戰

過去數天，不少病人、包括長者等入病房，需在醫院戶外地方滯留，醫管局行政總裁高拔陞指，第五波疫情多確診個案，過去一段時間確診患者數字非常多，雖然Omicron疫情下大部分屬輕微個案，但在基數太大情況下，當中就算只得一成人需要求診，仍令醫院壓力大增，他承認難以處理，且今次疫情有兩大特別情況，一是由於院舍爆疫大增，長者感染比例高，雖部分個案未必嚴重，但部分長者體弱，及需全面照顧，令病床流轉有困難，且院舍亦未必能接收曾送院長者，他指，明白部分院舍因環境擠迫存困難，但部分院舍環境較好，呼籲「每人行多步」；二是確診兒童增多，有家長帶同染病子女到急症室，病情未必嚴重，但仍希望留院，當局會盡力安排收治患者，他又提到現有轉機，會安排等候入院家庭入住隔離酒店。

曾覓得體育館安置滯留長者 最終因病床無法入升降機擱置

他續說，院舍不斷爆發，感謝多個政府部門同事協助尋覓場地，包括曾覓得體育館，予安置廣華醫院滯留長者，惟硬件上不甚合適，包括升降機未能推入病床而放棄，最終已安排送往社署位於亞洲博覽館的社區隔離設施。醫管局與此同時，亦正在尋覓另一合適的體育館場地，以供不時之需。

被問到上百計醫護感染，他則表明，醫管局防護裝備足夠，每同事亦獲發快速測試定期自我檢測，由於大部分染疾同事屬社區感染，會加強支援。

食物及衛生局局長陳肇始 (資料圖片)

會否興建港版「火神山」醫院？ 陳肇始：有備無患

食物及衛生局局長陳肇始則指，醫管局一直努力處理長者濟留急症室情況，另得悉社署正大力處理照料隔離長者人手。她指，雖然本港確診患者大部分屬輕症或無症狀，當局正針對不同風險循數方面安排隔離設施，並全速進行，剛過去的周五至今日，共有四間檢疫酒店啓動，共提供1700個房間，另會徵用公屋屋邨單位，及社區會堂。至於會否興建港版「火神山」醫院？她則回應指有備無患，包括需加設如北大嶼山醫院香港感染控制中心治療病床，及亞博館等社區隔離設施。

▼2.18 首間社區隔離酒店投入運作▼



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▼2.17 明愛醫院急症室外情況 ▼

