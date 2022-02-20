院舍爆疫｜安老院接種率略增至25%　羅致光：未來幾星期全速提高

第五波疫情確診個案仍持續增加，安老及殘疾人士院舍為重災區之一，累計逾190間有個案出現，涉及逾570名院友及員工。勞工及福利局局長羅致光今日（20日）發表網誌稱，香港已進入全面作戰狀態，很多在太平盛世慣常運作模式都必須因時制宜作出調整以應當前急務，在勞福局，安老院和殘疾人士院舍是其中一個重點支援對象。

他指，政府理解不少院舍正面對人手緊張情況，因此勞福局和社署採取了一系列措施支援院舍和員工，並透露在過去一個星期，安老院舍疫苗接種率略增至逾25%，政府會繼續加快為院友接種疫苗，動員組織更多醫護人員及簡化健康評估和接種流程，在未來幾星期全速提高接種率。



溫暖護老院早前爆疫，社署將全數68名院友送往亞博，但員工留在院舍內多天仍未獲安排。（資料圖片／陳傲淇攝）

香港進入全面作戰狀態 羅致光：太平盛世運作模式須因時制宜調整

羅致光形容，疫情嚴峻下，香港已進入全面作戰的狀態，除了醫療和救護人員，各政府部門上下以及社會各界都陸續投入不同戰線支援，而很多在太平盛世慣常的運作模式，都必須因時制宜作出調整以應當前急務，政府必須為前線奮力搏鬥者盡力提供所需支援和補給。

隨著近日確診個案急劇上升，檢疫中心和醫院服務情況極度緊張，部分出現初步確診／確診或被界定為密切接觸者的院友可能需要留在院舍等候安排檢疫或治療，又或因應醫管局最新的出院準則需要回到院舍。

羅致光指，政府理解不少院舍正面對人手緊張的情況，因此採取了一系列措施支援院舍和員工，以讓院友繼續得到適切照顧。當中，包括加強快速測試，社署已於本月15日向全港所有安老院及殘疾人士院舍派發抗原快速測試劑，院舍員工須在每天上班前進行病毒抗原快速測試，確定測試結果為陰性方可到院舍值勤 。

原址檢疫或隔離院友院舍 每名員工每日獲500元額外津貼

同時，社署自2020年起一直有向院舍員工提供口罩，該署亦會按需要為個別有原址檢疫／隔離院友的院舍提供個人防護裝備，包括保護衣、N95、眼罩、保護鞋套、手套等。為肯定安老院及殘疾人士院舍員工在抗疫的關鍵時期執行額外的防疫措施，政府將為全港安老院及殘疾人士院舍的合資格員工提供每月2,000元「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，為期五個月，對於有原址檢疫／隔離院友院舍，社署會為每名負責照顧原址檢疫／隔離院友的員工提供每天500元的「院舍員工額外津貼」，以肯定他們的付出。

「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

簡化健康評估和接種流程 冀短期內大幅提升接種率

最後，政府會繼續加快為院友接種疫苗，羅致光指已動員組織更多醫護人員，並透過簡化健康評估和接種流程，在未來幾星期全速提高接種率，盡快為安老院內的長者接種疫苗。他指，在過去一個星期，安老院舍的接種率略增至逾25%，他感謝不少醫護界響應呼籲表示願意參加接種疫苗工作，勞福局正配對他們加入指定接種疫苗隊伍或參加衞生署的院舍防疫注射計劃，希望在短期內大幅提升接種率。