限聚令｜外傭兩人一組執行李寄回鄉：唔會見朋友　要快啲返屋企

政府表明嚴格執行2人限聚令後，往日外傭聚集熱門地的旺角行人天橋，今日（20日）人流疏落。外傭在天橋底下緊守限聚令，忙着包裹寄回家鄉的過年用品。有印傭對政府嚴正執法表示理解，自己亦為疫情嚴重而擔心，只好減少外出和避免與朋友聚會。



外傭保持社交距離，分散站立，處理寄回家鄉的包裹。（姚超雯攝）

政府預告會在周日嚴謹執行聚令，以往旺角行人天橋外傭三五成群聚會的景象已不復見。天橋下有約十多名印傭正安置寄回印尼的包裹，期間恪守限聚令。有安排運送包裹的物流公司職員表示，曾有執法人員前來提醒外傭切勿聚集。

印尼４月過新年 外傭寄物資回鄉表思念

有外傭因限聚令取消與友人的聚會，減少外出。在港工作14年的Suradi指，她對本港疫情大爆發感憂慮，自己只好減少外出和保持個人衞生。她又說：「印尼4月過年，用船寄要兩個月，所以都要出嚟寄啲零食同衫比小朋友先。」即使她無法回鄉，也希望將自己的心意傳遞給在遠方的家人。她亦表示，她曾到訪有確診者出現的處所，僱主有要求她做檢測但並沒有拒絕她繼續留宿。

受疫情影響，已4年沒有回鄉探親的Lulu表示，自己清楚違例會被發告票及罰款5,000元，「無辦法，唔見朋友喇，要快啲返屋企」，她今日也只是外出寄送過年用品給在印尼的家人。她續指，僱主待她很好，除了提醒她要避免多於兩人的聚會，「有少少唔舒服都只係叫我睇醫生，唔會趕我走。」還會提供口罩和藥物等防疫物資。

據記者現場所見，在場的外傭分2人一組包裝寄送家鄉的物品，全程配戴口罩，遵守社交距離。而旺角行人天橋上各處亦放置了喇叭，播放以多國語言提醒市民遵守社交距離措施的音訊。

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