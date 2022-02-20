兒童疫苗│調查：僅24%家長欲讓子女打針　專家警告染疫可損記憶力

第五波疫情嚴峻，已錄得逾200宗11歲或以下兒童確診個案，更先後有兩名幼童染疫亡。政府早前宣布放寬兒童接種科興疫苗年齡至3歲或以上，而接種復必泰疫苗的最低年齡則為5歲，但香港醫院藥劑師學會「Omicron疫下家長疫苗的抉擇調查」的結果顯示，僅四分一家長打算讓5至11歲子女於今年上半年接種新冠疫苗。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，未接種疫苗的兒童感染風險高，康復後或會出現「長新冠」及「多系統炎症綜合症」後遺症。他呼籲政府需盡快增加兒童疫苗接種中心，同時提供各國兒童接種數據以釋除家長疑慮。至於坊間現時搶購口服藥，他强調預防勝於治療，口服藥不適合每個人使用，它只針對病情輕度至中度，而且有惡化風險的成人患者，兒童並不適合使用口服藥。



坊間現時搶購新冠口服藥，他强調口服藥只針對病情輕度至中度，而且有惡化風險的成人患者，兒童並不適合使用口服藥。（資料圖片）

兒科醫生稱受感染兒童有機會出現「長新冠」及「多系統炎症綜合症」等後遺症

兒科專科醫生張傑指出，Omicron正於全球迅速擴散，根據英美兩國的數據顯示，5至11歲兒童感染率比各年齡組別高，入院率更較完成接種兒童高出10倍。受感染的兒童有機會出現「長新冠」及「多系統炎症綜合症」後遺症，嚴重影響兒童的身心健康。加上本港疫情反復，學童至今已歷經4次停課，時間長達超過400天，嚴重影響學童學習、心理及社交健康，更因在家逗留的時間長，家長與子女容易產生摩擦，增加家庭暴力的幾率。

藥劑師學會調查：家長讓「細仔」組別接種意欲只及「大仔」三分之一

香港醫院藥劑師學會委託香港民意研究所於今年1月27日至2月9日進行網上問卷調查,共訪問 322名5至15歲學童的家長。調查結果顯示，在5至11歲學童 (「細仔」組別），只有24%打算於上半年讓子女接種新冠疫苗。而12至15歲學童（「大仔」組別)，分別有 62%及7%已接種最少一劑或計劃於上半年接種，家長讓「細仔」接種的意欲只有「大仔」的三分之一。

即使有副作用亦輕微 2至3日便能出院

調查亦反映，「細仔」及「大仔」組別的家長擔心子女在接種後出現副作用、後遺症或死亡，因此不打算或猶豫讓子女接種。崔俊明指出，接種疫苗後，無可避免會出現副作用，但症狀輕微。5至11歲兒童出現心肌炎的比率低，而12至15歲出現心肌炎的比率雖比「細仔」組別高，但所有個案均屬輕微，2至3日後便能夠出院。

崔俊明指出，若打針後出現輕微副作用，例如注射部位疼痛或輕微發燒，可選擇服用撲熱息痛。他提醒，2歲或以下的兒童不適合服用成藥，有關藥物的詳情一定要向兒科醫生查詢。

他強調，接種科興或復必泰疫苗能夠減少重症及死亡機率，全球已有逾億學童接種。他表示，絕大部分兒童適合接種新冠疫苗，包括病情受控及穩定的哮喘或濕疹兒童。復必泰抵禦新冠變種病毒有效率為90.7%。而且根據美國疾控中心數據，復必泰對預防青少年入住深切治療部的有效率為98%。另外，接種科興疫苗能引發T細胞免疫反應，有效預防重症及死亡。

關於接種新冠疫苗會否改變兒童的基因？崔俊明解釋，科興屬於滅活疫苗，有超過70年歷史，因此相當安全。疫苗只是將病毒殺死，與基因完全無關。至於復必泰疫苗只是刺激免疫系統，並不會進入人類的細胞核，疫苗進入身體後亦很快會因新陳代謝而被吸收。

口服藥不是每個人都能服用 崔俊明：預防勝於治療

對於現時坊間搶購的新冠口服藥可於感染後服用，崔俊明強調，預防勝於治療，疫苗屬於預防，不幸感染才採取治療。而且口服藥不是每個人都能服用，它只針對病情輕度至中度，而且有惡化風險的成人患者。讓他們能夠在家居服用，以減低入院幾率，並減輕醫療負擔。他表示，不要寄望口服藥，兒童不適合服用口服藥，並呼籲兒童應先接種疫苗。

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