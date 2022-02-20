疫情｜再多14人病逝10多人危殆　醫管局籲勿將不快情緒發泄在醫護

新冠肺炎第五波疫情嚴重，今日（20日）新增6,067宗確診個案，並再多14人病逝，累計死亡人數增至290人。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，10多名病人危殆，幾十名病人情況嚴重，深切治療部使用率約60%。



何稱為騰空更多公院病床處理嚴重及危殆個案，會轉介部份病人到私院接受治療，她呼籲公眾不要將不開心情緒發泄在醫護身上。



▼2月20日 本港天氣寒冷▼



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新冠肺炎疫情嚴峻及天氣寒冷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日確診個案趨勢仍然向上。今日（20日）新增6,067宗確診個案，並再多14人病逝，227名病人康復出院。

醫管局總行政經理何婉霞表示，10多名病人危殆，幾十名病人情況嚴重。她稱危殆病人無詳細分類，但大部份均為長者，如較年輕的危殆病人都有長期疾病。

▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼



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醫管局將療養及康復中病人轉至私家醫院

何婉霞稱深切治療部使用率約60%，但由於深切治療部病人數目相對較少，如牽涉到年長病人需要進一步治療，她指醫生都會與病人家屬商討狀況，及應對方法。

她稱會繼續與私家醫院合作，將療養及康復中的公院病人轉至私家醫院。她稱現時醫護工作十分繁忙，甚至無時間食飯。她稱明白公眾等侯時間很長，或會辛苦及有不開心的情緒。她稱醫護已盡力協助，但求診人數太多，希望不要將不開心情緒發泄在醫護身上，冀可互諒互讓。