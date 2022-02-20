疫情︱港大專家：疫情5月才有望消退　市民須學習居家隔離知識

第五波疫情未有緩和跡象。香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）表示，現時香港疫情正面臨「最壞的情況」，病毒在社區蔓延，老人家的疫苗接種率仍然不足。

他指，感染人數預計到3月中／下旬才達高峰，並在5月開始消退，未來幾個月無可避免將會有大量輕症患者留家自我隔離，需讓大眾市民開始學習基本的居家隔離知識。



檢測嚴重滯後 個案數字被低估

薛達於社交網站指，現時每日新增數千宗確診個案數字，可能已被嚴重低估，因為接觸者追蹤困難、檢測積壓滯後情況嚴重、市民對快速抗原測試（RAT）缺乏認識，以及一些人沒有按要求接受檢測，「一定程度上，每日新增病例數反映的，是這可進行檢測的數目，而不是實際病例數。」他指這種現象並非香港獨有，世界各地在任何面臨突然大量病例的城市，都可能出現這個情況，期望往後的加強檢測計劃，可助社會清楚了解真實情況。

他提到，現時疫情顯然未到頂，港大一項建模研究顯示，感染人數到3月中／下旬才會達到高峰，屆時醫院將不勝負荷，醫護人員應接不暇，將面臨「應該先救誰」的艱難抉擇，大批長者將會染病死亡，這是香港前所未見的公共衞生危機。在世界各國疫苗未普及接種前，這是相當常見的現象，香港的長者疫苗接種率，遠遠未到可以防止醫院「淪陷」的地步。

▼2月20日 利東邨檢測站人龍等候檢測▼



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料疫情5月才逐漸消退

薛達認為，儘管新的隔離設施將會落成，但由於病例過多，意味大量無症狀／輕度患者有需要在家中度過大部分或整段隔離期。他引述港大醫學院一份指引，希望為讀者提供基礎的自我隔離知識。如果懷疑自己被感染或快速抗原測試呈陽性，應自行隔離避免外出，以免傳播病毒，並採集深喉唾液樣本作正式的核酸檢測，委託家人或朋友運送檢測樣本。

根據指引，所有同住的人在任何時候都須佩戴口罩，避免一同進食，自身不要為任何人準備食物，每次使用廁所後必須徹底消毒，用稀釋漂白水清潔家居；保持房門關閉及打開窗戶確保空氣流通；持續監察自身健康情況，如非必要勿隨意向急症室求診，但遇到緊急情況如發燒至超過38度、呼吸困難、心悸、血氧濃度低於90%，須立即求醫。薛達指：「如果有外籍家庭傭工，請接受她們此時是你家庭一員。如果她們染疫，請不要讓她們走到街上。」

薛達最後指出，在社交距離、大規模檢測、更有效的病例隔離、個人行為的改變以及暫時的群體免疫效應等因素之下，這一波疫情終會消退，「我預計香港政府會按照他們一再提出的目標，大力推動『清零』。隨著今波消退（可能在5月），的確（感染個案）往後有可能歸零。然而，就像世界其他地方一樣，未來可能仍有新的浪潮。第五波經驗表明，我們需要增強社區和醫療保健系統的應變能力，以抵禦未來病例的激增。目前，我們必須攜手，盡我們所能平靜面對接下來的幾個月。」